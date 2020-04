Nov posnetek ene najhujših letalskih nesreč v Rusiji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruske oblasti so objavile videoposnetek letalske nesreče, ki se je zgodila 9. maja lani in v kateri je umrlo 41 ljudi, deset pa jih je bilo huje poškodovanih.

Kmalu po vzletu letala ruske družbe Aeroflot Superjekt 100 iz tamkajšnjega moskovskega letališča Šermetjevo je v letalo udarila strela in odpovedale so vse elektronske naprave na krovu. Pilot in kopilot sta se odločila za vrnitev na letališče, od koder sta vzletela.

Ob pristanku so imeli veliko težav, saj se je letalo večkrat odbilo od pristajalne steze. Zaradi tega so se letalska kolesa samodejno pospravila nazaj v trup. Nato je letalo drselo po stezi in začelo je puščati gorivo, kar je povzročilo ognjeni izbruh celotnega zadnjega dela.

Kmalu za tem so začeli z evakuacijo potnikov, najprej skozi sprednja vrata po napihljivem toboganu, nato še skozi zadnja vrata letala. Tako se je rešilo 37 potnikov, od tega jih je bilo deset poškodovanih. Na kraj nesreče sta prihitela dva gasilska avtomobila in začela z gašenjem ognja.

Med preiskovanjem primera je preiskovalce zanimalo, kaj se je med poletom dogajalo s pilotom. Ugotovili so, da je pilot Denis Evdokimov povzročil smrt 41 ljudi iz malomarnosti. Obtožujejo ga, da ni sledil zapisanim protokolom, katerim se sledi v primeru nesreče. Letalo je namreč pristalo pod napačnim kotom, kar je povzročilo nesrečo na stezi. Sedaj mu grozi sedem let zapora.