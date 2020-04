Danes dopoldne: Poljaki pričakali največje letalo na svetu #video

Antonov je v proces dostav medinske opreme petim letalom An-124-100 dodal še svojega največjega orjaka An-225. To je največje letalo na svetu, ki je danes dopoldne pristalo na letališču v Varšavi. Tja je priletelo neposredno iz Kitajske. Družba Antonov Airlines je sicer nedavno opravila nadgradnjo tega letala in z njim naredila testne polete nad Kijevim v Ukrajini.

To 84 metrov dolgo letalo (razpon kril 88 metrov, masa praznega letala 285 ton, 1.300 kubičnih metrov tovornega prostora, največja skupna vzletna masa 640 ton …) je danes na Poljsko pripeljalo sedem milijonov zaščitnih mask in več sto tisoč zaščitnih oblek, ki jih bodo uporabili za zaščito pred širjenjem okužb z novim koronavirusom.

Prevoz je naročila poljska vlada, organizirali pa sta ga družbi KGHM (državni rudnik bakra) in Lotos (državna naftna družba). Vrednost tovora je znašala 15 milijonov ameriških dolarjev.

The huge interior space of the plane Antonov AN-225 Mryia (with registration UR-82060) is not easy to load. At Tianjin Airport/TSN (China)🇨🇳 it tooks 15 hour. The plane now transports medical supplies via Almaty/ALA (Kazakhstan)🇰🇿 to Warsaw/WAW (Poland)🇵🇱. pic.twitter.com/Vhp2mS11ux