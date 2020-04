Tonin: Slovenija nujno potrebuje transportno letalo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdajšnje letalo turbolet iz leta 1988 se je v tej krizi odlično izkazalo, a vendar je treba razmišljati o novi rešitvi, je poudaril Tonin, poroča STA. Minister želi najprej na papir zbrati vse možnosti in se na tej točki ne želi omejevati na nobeno vrsto letala.

Tonin se je danes udeležil videokonferenčnega zasedanja obrambnih ministrov zveze Nato, ki so razpravljali o tem, kako še okrepiti in pospešiti pomoč zaveznicam v boju proti koronavirusu.

Tudi Slovenija zaprosila za pomoč Nato

Do zdaj so v okviru Nata že dostavili na stotine ton medicinske opreme. Za usklajevalno in logistično pomoč pri dostavi medicinske opreme z zračnim transportom v okviru Natovega centra za usklajevanje pomoči ob nesrečah je zaprosila tudi Slovenija, poroča STA.

Minister je danes pojasnil, da gre za prevoz zaščitne opreme iz Kitajske v Slovenijo. Na določenem mestu na Kitajskem se bo zbirala oprema in ko je bo zbrana zadostna količina, jo bodo z letalom prepeljali v Slovenijo.