Namesto rokavic od danes obvezno razkuževanje rok

V trgovinah, lekarnah, poštnih poslovalnicah in na drugih zaprtih javnih krajih je od danes tudi z odlokom zapovedano razkuževanje rok namesto prej obvezne uporabe rokavic. Sprememba sicer sledi že prejšnji teden podanim priporočilom vodstva ministrstva za zdravje, razkužila pa je po pojasnilih vlade dolžan zagotoviti ponudnik storitev.

Foto: Getty Images

Vlada je spremembo odloka, ki določa ukrepe na zaprtih javnih krajih v času epidemije novega koronavirusa, sprejela na torkovi dopisni seji, veljati pa je začela danes. Poleg razkuževanja rok pa ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb še naprej ostaja v veljavi obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot sta šal ali ruta, ki prekrije nos in usta.

V vodstvu ministrstva za zdravje so že prejšnji teden opozorili, da ljudje rokavice pogosto uporabljajo napačno, in ljudem priporočali, naj namesto rokavic raje razkužujejo roke. Roke pa si je treba razkužiti pred vstopom v trgovino in prav tako po oddaji vozička. (STA)