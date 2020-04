Novi podatki: osem novih okužb, umrla še ena oseba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v ponedeljek opravili 541 testov in okužbo z novim koronavirusom potrdili pri osmih ljudeh, skupaj je pozitivnih 1220 ljudi. Zaradi bolezni covid-19 je v ponedeljek umrla še ena oseba, skupaj do zdaj že 56, je na družbenem omrežju Twitter sporočila vlada.