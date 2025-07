Dekan Fakultete za družbene vede in obramboslovec Iztok Prezelj je na družbenem omrežju opozoril, da Slovenija z razpisom posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih odpira glavno fronto hibridnega vojskovanja proti EU in članicam Nata. Po njegovem mnenju gre za nevarno spodkopavanje obrambne imunosti države in odprtje prostora za tuje vplive. "To je situacija, ko se organizem sprašuje, ali je sploh smiselno imeti lasten imunski sistem," je zapisal Prezelj in dodal, da že dolgo "šlepamo na imunske sisteme drugih držav (Nato)". Po njegovem zapisu je zanemarjanje potrebe po obrambi zanikanje zgodovinske izkušnje, nerazumevanje sedanjosti in nevarno zanemarjanje geopolitične realnosti.

Prezelj opozarja, da imamo Slovenci zgodovinske izkušnje z obrambo lastnega obstoja, zato ignoriranje potrebe po obrambi pomeni tudi brezbrižnost do lastne zgodovine. "Svet ni takšen, kot si ga želimo, ampak drugačen, slabši, bolj nevaren," je poudaril. Pojasnjuje, da nevtralnost ni stvar izbire ali prepričanja, ampak status, ki ga morajo priznati druge države, vključno z Rusijo, ZDA in Kitajsko. Takšna odločitev bi zahtevala izjemno močno in samostojno vojsko, ki bi delovala brez vsakršne zunanje pomoči. "In to je bistveno dražje, kar očitno mnogim ni jasno."

Za resnično nevtralno državo bi Slovenija potrebovala popolnoma samostojno vojsko, ki bi brez zunanje pomoči zmogla delovati v vseh scenarijih: "Za to potrebuješ samostojno vojsko, ki sama vse zmore brez pomoči. To je bistveno dražje, kar mnogim ni jasno." Slovenija se je z razpravo o lastni obrambni politiki po njegovem mnenju že znašla v središču hibridnega vojskovanja. "Gravitacija oziroma težišče vojskovanja ni več frontna črta, ampak javnost v državah," piše in opozarja, da se z napadi na enotnost in stabilnost cilja na notranje razpoke držav.

"Zdaj smo primarno bojišče za ruske bote, trole in njihove vohunske izpostave," je zapisal in dodal, da ne gre več za teoretična vprašanja, ampak za konkretno realnost. Objavo je sklenil z opozorilom: "Skratka, smo zblazneli na področju lastnega imunskega sistema – in to ni dobro. To je test, če si državo sploh zaslužimo."