Putin Ruse pošilja nazaj v službe, čeprav epidemija še vedno divja

"Od jutri, 12. maja, se vsedržavno obdobje dela prostih dni končuje. Toda boj proti epidemiji še ni končan," je dejal Putin v govoru, ki ga je prenašala televizija. Obdobje brez dela je sicer trajalo od 30. marca, končuje pa se, kljub temu da število okuženih z novim koronavirusom še vedno narašča.

Regionalnim oblastem je Putin naročil, naj sprejmejo odločitev, ali bodo podaljšale omejitvene ukrepe na lokalni ravni. V Moskvi in njeni okolici, ki ju je epidemija najbolj prizadela, so oblasti podaljšale omejitvene ukrepe do konca meseca, poroča STA.

Do junija načrta za okrevanje gospodarstva

V prestolnici tako še naprej veljajo omejitve gibanja na javnih krajih, v javnem prometu in trgovinah so obvezne zaščitne maske. Za to so se odločili tudi v drugem največjem ruskem mestu Sankt Peterburg. V Moskvi bodo sicer znova zagnali industrijo in gradbeništvo, kjer pa bodo za zaposlene od torka obvezne rokavice in zaščite maske.

Putin je tudi naročil vladi, da mora do 1. junija pripraviti načrt za okrevanje gospodarstva.

V Rusiji so sicer danes zabeležili nov dnevni rekord okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so potrdili 11.656 novih primerov okužbe, skupno 221.344. S tem je Rusija po številu okužb tretja na svetu. Covid-19 je zahteval skupno 2009 življenj, zadnji dan 94.