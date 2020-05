Evropske države sproščajo ukrepe: odpirajo se šole in vrtci

V več evropskih državah se danes nadaljuje rahljanje ukrepov proti novemu koronavirusu, med drugim na Hrvaškem in v Srbiji, kjer se bodo deloma odprli šole in vrtci. Šole se bodo odprle tudi v več drugih državah, med drugim na Nizozemskem, ki se s tem pridružuje državam, ki rahljajo ukrepe. Sproščanje danes začenja tudi Francija.

V Franciji se bo odprla večina trgovin, frizerski in kozmetični saloni, knjižnice in manjši muzeji. Povsod bodo dovoljene tudi posamične športne aktivnosti na prostem. Ljudje bodo lahko začeli znova potovati po državi brez posebne izjave, ki jo potrebujejo trenutno. Šli bodo lahko do 100 kilometrov od doma.

Frizerski in kozmetični saloni se bodo odprli tudi na Nizozemskem. Odprli se bodo še vrtci in osnovne šole. Dovoljeni bodo določeni športi, kot so golf, plavanje in tenis.

Vrtci in nižji razredi osnovnih šol bodo znova zaživeli tudi v Srbiji in na Hrvaškem. Na Hrvaškem bo znova dovoljeno zbiranje do deset oseb. Med drugim bodo začeli obratovati gostinski lokali, tudi tisti, ki nimajo odprtih teras. Poleg tega bodo znova zagnali javni promet med županijami.

Otroci se bodo lahko v šole vrnili tudi v Švici, o čemer odločajo posamezni kantoni. Tam bodo odprli še restavracije, muzeje, galerije, knjižnice in telovadnice. V Belgiji se bodo znova odprle vse, v Grčiji pa večina trgovin.

Z rahljanjem ukrepov nadaljujejo tudi v Španiji. V večini regij bodo predvidoma v ponedeljek prešli v drugo fazo, izjema so madridska regija ter deli regij Katalonija in Castilla y Leon. V drugi fazi je znova dovoljeno zbiranje do deset oseb ob ohranjanju razdalje, odprtje manjših trgovin, teras lokalov in restavracij do polovične zasedenosti.

Na terasah bodo lahko bari in restavracije goste stregli tudi na Češkem, kjer se bodo lahko odprle tudi kulturne ustanove. (STA)