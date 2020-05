Koronavirus se bliskovito širi, Trump poziva k odprtju šol

Ameriški predsednik Donald Trump se po poročanju STA obnaša, kot da pandemije več ni oziroma da je to zdaj problem nekoga drugega, in ne ameriške zvezne vlade. Novinarskih konferenc njegove delovne skupine proti novemu koronavirusu ni več. Mediji poročajo, da Trump tudi ne sodeluje več na sestankih zdravstvenih strokovnjakov. Zanima ga le še ponovni zagon ekonomije pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, ki bodo novembra letos.

Trump: Šole se morajo odpreti

Trump je v sredo dejal, da morajo po državi odpreti šole, in zavrnil mnenje direktorja nacionalnega inštituta za zdravje Anthonyja Faucija, ki je v torek v senatu dejal, da je odpiranje šol pred iznajdbo cepiva nevarno. Trump je za ameriško televizijo Fox News dejal, da se niti najmanj ne strinja s Faucijem.

Trump in njegovi podporniki dilemo o odpiranju ekonomije oziroma odpravljanju ukrepov proti širitvi pandemije prikazujejo v političnih barvah. Demokrate obtožujejo, da želijo uničiti ekonomijo, ker želijo škodovati Trumpu pred volitvami. Demokratski guvernerji to zanikajo in trdijo, da upoštevajo mnenja znanosti in zdravstva.

Razmere v New Yorku se izboljšujejo, saj že tri dni zapored na dan umre manj kot 200 ljudi, novih hospitalizacij pa je manj kot 500 na dan. Foto: Getty Images

Nekateri, kot je newyorški guverner Andrew Cuomo, si to lahko privoščijo, drugi so pod hudim pritiskom. New York s 340 tisoč okužbami in 27.477 mrtvimi ostaja daleč najbolj prizadeta zvezna država ZDA, prebivalci pa po poročanju STA zato zaupajo postopnemu odpiranju ekonomije na osnovi epidemioloških podatkov.

V New Yorku spet zagnali nekatere dejavnosti

Ti kažejo, da se položaj izboljšuje, saj že tri dni zapored na dan umre manj kot 200 ljudi, novih hospitalizacij pa je manj kot 500 na dan. Na vrhuncu krize jih je bilo več tisoč, smrti pa do po tisoč na dan. Po določenih okrožjih države New York bodo v petek spet zagnali določeni dejavnosti, kot so trgovine, gradbeništvo in druge, dovoljena pa bo tudi določena vrsta rekreacije, kot je tenis.

Po drugih ameriških zveznih državah prav tako previdno rahljajo ukrepe proti širitvi pandemije novega koronavirusa. V Los Angelesu so na primer prebivalce navdušili s ponovnim odprtjem plaž, seveda ob upoštevanju varnostne razdalje, poroča STA.