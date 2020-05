Prizor, ob katerem vam bo zaledenela kri #video

Ben Kelly je ljubil svoje življenje, ocean in valove, a v soboto je postal žrtev napada morskega psa. Ta se je zgodil v neposredni bližini plaže Manresa State v severnem delu zaliva Monterey. Plaža je bila takrat zaradi koronavirusa zaprta, plavanje in deskanje pa je bilo dovoljeno. Danes tudi to ni več mogoče, saj so zaradi varnosti zaprli vse dejavnosti v bližini napada.

Fotograf Eric Mailander je povedal, da so v zadnjih dneh opazili večje število morskih psov v bližini obale. Na dan nesreče jih je iz svojega čolna naštel 15. Povedal je še, da po njegovem mnenju nobeden od teh ni kazal znakov agresivnega vedenja.