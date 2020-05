Novi podatki, ki kažejo padec dizlov in bencinarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvem četrtletju je več kot polovico prodanih novih avtomobilov v Evropi še vedno poganjal bencinski motor. Delež bencinskih motorjev je padel, enako tudi dizelskih. Največjo rast so sicer dosegli alternativno gnani novi avtomobili.

Prodaja novih avtomobilov je bila v zadnjih mesecih pričakovano mnogo slabša kot v enakem obdobju lani, saj je epidemija novega koronavirusa za daljši čas zaprla avtomobilske prodajne salone.

Zanimivi pa so deleži pogonov v prvem četrtletju. Delež dizelskih motorjev je z lanskih 33 padel na 29 odstotkov, pri bencinskih pa se je delež s 57 zmanjšal na 52 odstotkov, kažejo podatki evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Podvojitev prodaje avtomobilov s priključim kablom

Na drugi strani je v času epidemije močno narasel delež električno gnanih avtomobilov (s priključnim kablom), kar sicer lahko povezujemo tudi z novo ponudbo na trgu. V primerjavi z lanskim prvim četrtletjem je njihov delež narasel za dobrih 100 odstotkov. V praksi to pomeni 167.132 prodanih elektrificiranih avtomobilov, kar na celotnem trgu zadošča za 6,8-odstotni delež (lani 2,5 odstotka). Za primerjavo, v enakem obdobju lani so trgovci prodali 1,3 milijona novih vozil z bencinskim in 738 tisoč z dizelskim motorjem.

Med vsemi alternativno gnanimi avtomobili sicer še vedno vodijo klasični hibridi, ki predstavljajo 9,4 odstotka celotnega trga (232 tisoč vozil). Prodaja povsem električnih avtomobilov je letos v prvem četrtletju narasla za 68 odstotkov, prodaja priključnih hibridov pa za 161 odstotkov.