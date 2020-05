Virus ne pojenja, na pomoč kličejo zdravnike iz tujine

Na revnem obrobju čilske prestolnice Santiago de Chile so izbruhnili protesti zaradi pomanjkanja hrane med karanteno zaradi pandemije covida-19. Protestniki so se v ponedeljek spopadli s policijo, ki je nato proti njim uporabila solzivec in vodne topove. Čilski predsednik Sebastian Pinera je po protestih obljubil hrano vsem, ki jo potrebujejo, poroča STA.

Protestniki so se zbrali v obubožanem predmestju El Bosque. Protestniki, ki so nosili zaščitne maske in kapuce, so vzklikali gesla proti desni vladi, ki jih je po njihovem mnenju pustila na cedilu. "Ne protestiramo proti karanteni, temveč zahtevamo pomoč in hrano," je pojasnila ena od protestnic.

V Čilu z 18 milijoni prebivalcev so do zdaj potrdili več kot 46 tisoč primerov okužb z novim koronavirusom in 478 smrtnih žrtev covid-19. V Santiagu de Chile, kjer so potrdili več kot 80 odstotkov primerov v državi, so zaradi porasta števila okužb minuli konec tedna uvedli strogo karanteno. Že nekaj časa v Čilu sicer veljajo ukrepi za zajezitev pandemije, ki so močno upočasnili gospodarstvo.

Lokalne oblasti v El Bosqueju so obsodile zmanjšanje kakovosti življenja ljudi in vladi očitale pomanjkanje razumevanja za najrevnejše. Same so prebivalcem razdelile dva tisoč paketov pomoči, a ob tem opozorile vlado, da ne bodo mogle pomagati vsem. "Danes protestirajo ljudje, ki več kot mesec dni niso mogli delati in niso dobili pomoči države," je poudaril župan Sadi Melo.

Čilski predsednik Pinera je državljanom po protestih obljubil, da bo država v prihodnjem tednu zagotovila 2,5 milijona paketov pomoči s hrano in osnovnimi potrebščinami. "Prednost bodo imele najrevnejše družine," je napovedal Pinera.