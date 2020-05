Manj smrtnih žrtev našteli samo na vrhuncu druge svetovne vojne #video

"April 2020 je bil najbolj smrtonosen april od druge svetovne vojne, tako po absolutnem številu smrti kot po številu na prebivalca," so sporočili raziskovalci z bruseljske univerze VUB. Aprila letos so zabeležili 15,7 smrti na tisoč prebivalcev, aprila 1941 pa 16,3 smrti na tisoč prebivalcev. "Umrljivost v Belgiji je izjemno visoka, dosega ravni brez primere, predvsem v obdobju med 1. in 12. aprilom," so navedli na univerzi. 10. aprila je umrlo 639 ljudi, kar je več kot dvakrat toliko, kot bi pričakovali za ta dan.

Zgornji videoposnetki prikazujejo proteste zdravstvenih delavcev proti po njihovem mnenju slabemu odzivu belgijske vlade na pandemijo covid-19. Medtem ko so nekateri v znak protesta zaplesali, so drugi najvišjim predstavnikom države ob njihovih obiskih v bolnišnicah preprosto obrnili hrbet.

Belgijo pandemija novega koronavirusa močno prizadela

Belgijo je pandemija novega koronavirusa močno prizadela, država pa ima eno najvišjih stopenj umrljivosti glede na število prebivalcev na svetu. Umrlo je 9.080 bolnikov s covid-19, zabeležili pa so 55.559 primerov okužbe z novim koronavirusom. Razmere so se že umirile, tako da je država že zrahljala številne ukrepe.

Za nekatere belgijske učence se je danes v določeni meri začel pouk v učilnicah. Najprej se tja vračajo dijaki zadnjih letnikov srednjih šol in zadnjih razredov osnovnih šol. Svoja vrata odpirajo tudi muzeji in živalski vrtovi, ki pa lahko vstopnice prodajajo le prek telefona ali spleta. Podobno velja za frizerske in lepotilne salone, v katerih se je treba na storitev naročiti. Mogoče je še ponovno odprtje zunanjih tržnic, na katerih je lahko največ 50 stojnic.