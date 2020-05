Število okuženih z novim koronavirusom v Braziliji še naprej strmo narašča. V zadnjih 24 urah so potrdili skoraj 8000 okužb, skupaj pa že 241.080. Za covid-19 je umrlo 16.118 ljudi, med njimi 485 v zadnjem dnevu, je sporočilo brazilsko ministrstvo za zdravje. Bolnišnice v največjem brazilskem mestu Sao Paulu so tik pred zlomom, opozarjajo tamkajšnje oblasti.

Župan največjega brazilskega mesta Bruno Covas je dejal, da je zaradi koronavirusne bolezni 19 zasedenost tamkajšnjih javnih bolnišnic že 90-odstotna ter da bi v njih lahko zmanjkalo prostora v okoli dveh tednih, piše STA. Župan se zato z guvernerjem zvezne države Sao Paulo Joaom Dorio dogovarja o zaostritvi omejitev gibanja, da bi upočasnil širjenje virusa, preden se bo zdravstveni sistem zlomil.

Bolnišnice v Sao Paulu tik pred zlomom

V 12-milijonskem Sao Paolu sicer že veljajo ukrepi za zajezitev pandemije covida-19, a uradni podatki kažejo, da jih številni prebivalci kršijo. Območje mesta je sicer med najhuje prizadetimi v državi. Do zdaj so tam zabeležili skoraj tri tisoč smrtnih žrtev covid-19.

Brazilija je v soboto po številu okužb z novim koronavirusom prehitela Italijo in Španijo ter je trenutno na četrtem mestu na svetu, in sicer za ZDA, Rusijo in Veliko Britanijo. Po številu smrtnih žrtev covida-19 je največja južnoameriška država na petem mestu na svetu.

Doria je prebivalce prejšnji teden pozval, naj ostanejo doma ter zaprl vso proizvodnjo in nenujne dejavnosti do konca maja. Doria je eden od desetih guvernerjev, ki so sporočili, da ne bodo spoštovali navodil brazilskega predsednika Jaira Bolsonara. Ta namreč zagovarja ponoven zagon gospodarstva in tarča kritik, češ da pandemije ni vzel dovolj resno.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

V ZDA že skoraj 1,5 milijona okuženih

V ZDA je po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okuženih že skoraj 1,5 milijona ljudi, za boleznijo covid-19 pa jih je umrlo 89.562. V najbolj prizadeti zvezni državi New York so našteli 350 tisoč okužb in 28.232 mrtvih, več kot sto tisoč okužb in deset tisoč mrtvih pa ima za zdaj le še New Jersey, kjer so do nedelje zvečer našteli 146.500 okužb in 10.363 mrtvih.

V ZDA je z novim koronavirusom okuženih že skoraj 1,5 milijona ljudi, za boleznijo covid-19 pa jih je umrlo 89.562. Foto: Reuters

V New Yorku se razmere sicer še naprej izboljšujejo. Guverner Andrew Cuomo, ki je deležen svežih kritik, da je z ukrepi proti koronavirusu zamujal zaradi nepotrebnega rivalstva z županom mesta New York Billom de Blasiom, se je v nedeljo javno testiral. Sporočil je, da se je v soboto skupno število hospitaliziranih zaradi covid-19 spustilo s 6.220 na 5.900, število novih dnevnih hospitalizacij je nazadovalo s 400 na 374, število umrlih za covid-19 pa je v soboto padlo s petkovih 157 na 139 ljudi, poroča STA.

V New Yorku zdaj na dan opravijo že 40 tisoč testov, ki so za tiste brez zavarovanja zastonj po 123 mestnih klinikah CityMD, vendar pa se vsak še ne more testirati, če nima vsaj nekaj simptomov ali če ne spada med nujne delavce. Ameriški predsednik Donald Trump medtem širi optimizem med državljani z obljubo po vrnitvi v normalnost do konca leta, če bo cepivo odkrito ali ne.

Trump odgovornost pripisuje tudi Obami

Po ZDA se ukrepi proti novemu koronavirusu medtem odpravljajo brez nacionalne strategije, ampak glede na posamezne zvezne države. Demokratski guvernerji, ki pri odpiranju gospodarskih dejavnosti namesto Trumpovim pozivom sledijo nasvetom zdravstvenih strokovnjakov, so deležni vse več tožb republikancev.

Trumpov odziv na pandemijo je v soboto posredno kritiziral tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki je dejal, da se voditelji zvezne vlade niti ne pretvarjajo več, da jih boj proti pandemiji ne zanima. Trump, ki občasno krivi Obamo, da zvezne vlade ni pripravil na izbruh pandemije koronavirusa, preden mu je izročil ključe Bele hiše, je v nedeljo pojasnil, da je bil Obama izjemno nesposoben predsednik.