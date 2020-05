Protest belgijskih zdravstvenih delavcev: premierki obrnili hrbet #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijska premierka Sophie Wilmes je doživela hladen sprejem zdravstvenega osebja ob obisku bolnišnice Saint-Pierre v Bruslju. Zdravstveni delavci so ji ob prihodu pripravili koridor, med vožnjo mimo njih pa so jih obrnili hrbet v znak protesta zaradi slabega odziva na epidemijo bolezni covid-19.

Premierka Sophie Wilmes je včeraj obiskala glavno bolnišnico v Bruslju, pred vhodom pa so jo pričakali številni zdravstveni delavci. Med vožnjo mimo njih so se počasi obračali in ji pokazali hrbet.

Tiha gesta je posledica slabega odziva belgijske vlade na epidemije novega koronavirusa, ki je Belgijo močno prizadel. Država je zabeležila več kot 9.000 smrtih žrtev in več kot 55 tisoč potrjenih primerov okužb.

Ob tem so zdravstveni delavci razočarani nad krčenjem in nizkimi plačami v zdravstvu, prav tako pa niso odobravali številnih zaposlitev nekvalificiranega kadra med epidemijo, namesto da bi iskali izučene delavce.

Komentar Wilmesove: Izraz nelagodja in potrebe po dialogu

Foto: Reuters Wilmesova je bruseljsko bolnišnico obiskala prvič od izbruha epidemije, njen obisk pa je trajal slabo uro. Kasneje je direktor bolnišnice Philippe Leroy dejal, da so zaposleni v zadnjem času doživeli veliko čustvenih trenutkov, ob tem so močno utrujeni, pojavlja se tudi občutek tesnobe. "Mislim, da so morali izraziti veliko stvari," je dejal Leroy.

Premierka je na svojem Twitterju zapisala, da je bila gesta "izraz nelagodja in potrebe po dialogu, iz njenega kabineta pa so dodali, da je namen vlade podpreti obvladovanje krize in zagotovo ne oteževati položaja, vendar pa da je potrebno sprejemati težke odločitve.