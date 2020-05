Kdaj bo Avstrija odprla mejo s Slovenijo? #video

Potem ko je Avstrija v nedeljo odprla mejne prehode s Češko, Slovaško in Madžarsko, Slovenija poleg Italije ostaja edina sosednja država, od koder še ni možno potovati k našim severnim sosedom. Kdaj bi lahko Avstrija spet odprla mejo s Slovenijo, še ni znano. "Zagotovo Slovenija ne bo zadnja država, s katero bo Avstrija dosegla takšen dogovor," je glede tega povedal Kacin in dodal, da bi bil dogovor glede tega lahko sklenjen že kmalu. Do zdaj je Slovenija sporazum o ponovnem odprtju meja sklenila le s Hrvaško.

Uradni vladni govorec Jelko Kacin je na novinarsko vprašanje, kdaj bi lahko Avstrija odprla mejo s Slovenijo na način, kot je v nedeljo odprla mejne prehode s Češko, Slovaško in Madžarsko, najprej odgovoril, da moramo na omenjeno potezo Dunaja glede ponovnega odprtja meja z vzhodnoevropskimi sosedami, gledati kot na "čisto politično dejanje".

Kacin: Vlada pripravlja seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Republiko Slovenijo. Video: Planet.

"V Bratislavi so še vedno zelo zadržani, iz Budimpešte kakšnega posebnega odgovora ni. Ne verjamem, da bo Avstrija še dolgo lahko zadrževala blokado meje z Italijo zaradi nemško-govoreče manjšine na Južnem Tirolskem. Zagotovo Slovenija ne bo zadnja sosednja država, s katero bi lahko Avstrija dosegla takšen dogovor," je povedal Kacin in dodal, da pogovori o tem še potekajo.

Kacin: Državljane EU lahko na meji tudi zavrnemo

Vlada je na nedeljski dopisni seji razširila območje prostega gibanja oseb in določila dodatne izjeme, ki se jim ne odredi karantena ob vstopu v Slovenijo. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal Kacin, spremenjeni odlok pomeni, da bo odpiranja mej s sosednjimi državami potekalo postopoma, razen za državljane Republike Slovenije in tujce, ki imajo stalno oziroma začasno bivališče v Republiki Sloveniji.

"Prenovljeni odlok daje Republiki Sloveniji diskrecijsko pravico, da državljane EU v primeru, da v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča, lahko tudi zavrnemo," je poudaril Kacin. Kot je dodal, bo vlada na podlagi epidemioloških slik v posameznih državah kmalu pripravila in sproti posodabljala seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Republiko Slovenijo.

Močnikova: Državljanom EU lahko na meji tudi zavrnemo vstop v državo. Video: Planet.

Izjemo pri tem predstavlja Hrvaška, s katero je slovenska stran že določila recipročen režim prehajanja državne meje. "Vsem, ki vstopajo na Hrvaško z namenom turizma, svetujemo, da imajo ustrezna potrdila o lastništvu nepremičnin, plovil oziroma rezervacijo turistične namestitve ali druga potrdila, ki izkazujejo ustrezen razlog za pot na Hrvaško," je dejala vodja sektorja mejne policije v upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Melita Močnik.

Prehajanja državne meje s Hrvaško, Italijo, Avstrijo in Madžarsko je po njenih besedah trenutno možen le prek določenih kontrolnih točk oziroma prek odprtih mejnih prehodov. "Izven kontrolnih točk in mejnih prehodov je na vseh mejah dovoljeno samo prehajanje lastnikov z namenom opravljanja dela na zemljiščih in parcelah, ki se nahajajo zunaj meja Republike Slovenije, in obratno za državljane sosednjih držav," je povedala Močnikova.

Za slovenske državljane pri vstopu v Slovenijo ni nobenih omejitev

Za slovenske državljane po njenih besedah pri prestopu državne meje ni nobenih omejitev: "Pričakuje se, da slovenski državljani sledijo navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Če bi kazali simptome okužb, naj o tem obvestijo zdravnika oziroma naj takoj ostanejo v karanteni." Ob tem je dodala, da enaka pravila veljajo tudi za slovenske državljane, ki nimajo stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji, ob tem, da morajo posredovati naslov, kjer bi se lahko izvajala karantena v primeru okužbe.

Kar se tiče državljanov EU, ki imajo stalno oziroma začasno bivališče v Sloveniji, so ti v ukrepih glede prehajanja državne meje popolnoma izenačeni s slovenskimi državljani. Za druge državljane EU pa medtem velja, da brez posebej utemeljenega razloga, na primer lastništvo zemljišča v Sloveniji, trenutno še ne morejo vstopiti v Republiko Slovenijo.

Slovenija je sporazum o ponovnem odprtju meje za zdaj sklenila samo z Republiko Hrvaško. Foto: Reuters

"Če državljani EU nimajo posebej utemeljenega razloga za vstop v Republiko Slovenijo, imamo možnost zavrnitve vstopa, če bi državljani EU ob vstopu kazali izrecne znake okužbe oziroma kakršnegakoli drugega obolenja in morebitne zadeve v nadaljevanju rešujemo z NIJZ in drugimi pristojnimi organi," je pojasnila Močnikova.

Ko gre za državljane tretjih držav, se pri vstopu v državo ugotavljajo vsi razlogi za prehod državne meje. "Državljani tretjih držav morajo na zunanji schengenski meji izkazovati nujnost potovanja v EU. Vstopajo lahko samo tisti, ki imajo nujne družinske razmere, bivališče v Sloveniji, delajo v prevozništvu oziroma pri njih obstajajo drugi gospodarski razlogi," je poudarila Močnikova.

Konec maja napovedani prvi prihodi letal na brniško letališče



Glede ponovne vzpostavitve potniškega letalskega prometa je Močnikova povedala, da sta na brniškem letališču 26. maja predvidena prihoda dveh letov izven schengenskega prostora ter prihod enega leta iz notranjega schengenskega prostora. Kot je povedala, se na Letališču Jožeta Pučnika na prihod omenjenih letal že pripravljajo.