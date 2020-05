Lahko te tablete vrnejo človeštvo nazaj v običajen vsakdan? #video

V Veliki Britaniji so začeli izvajati klinična testiranja, s katerim želijo ugotoviti, ali zdravili proti malariji klorokin in hidroksiklorokin res lahko preprečita okužbo z novim koronavirusom in razvoj bolezni covid-19. V raziskavo bodo vključili več kot 40 tisoč zdravstvenih delavcev po vsem svetu, ki so bili v stiku z okuženimi bolniki.

Klinična testiranja omenjenih tablet bodo v Veliki Britaniji začeli danes, v projekt pa sta vključeni bolnišnici v Oxfordu in Brightonu. Zdravstveni delavci, ki sodelujejo v študiji in so bili v stiku z okuženimi bolniki, bodo tri mesece uživali klorokin oziroma hidroksiklorokin ali navidezno zdravilo, poroča BBC. Rezultati raziskave naj bi bili znani do konca leta, v raziskavo pa se lahko vključijo vsi zdravstveni delavci na Otoku, ki so bili v stiku z okuženimi bolniki in niso pozitivni na novi koronavirus.

Znanstveniki želijo ugotoviti, ali zdravili proti malariji res ščitita pred okužbo

Nicholas White z Univerze v Oxfordu, ki je eden od vodij raziskave, je za BBC dejal, da je osnovni namen študije ugotoviti, ali zdravili klorokin in hidroksiklorokin dejansko učinkujeta proti bolezni covid-19 ali pa sta morebiti celo škodljiva. Po njegovih besedah to najlažje ugotovijo s testiranjem, kjer udeleženci ne vedo, kdo uživa zdravilo in kdo placebo.

Ameriški predsednik Donald Trump je nedavno izjavil, da kot zaščito pred okužbo z novim koronavirusom vsak dan uživa hidroksiklorokin. Foto: Getty Images

"Pot do široko dostopnega, varnega in učinkovitega cepiva je še dolga. Če lahko zdravili klorokin in hidroksiklorokin zmanjšata možnost okužbe z novim koronavirusom, potem sta dejansko zelo dragoceni," je poudaril Martin Llewelyn, ki je tudi eden od vodij študije. Prej omenjeni zdravili lahko zmanjšata vročino in vnetja, uporabljata pa se kot zaščita in zdravilo proti malariji.

Trump izjavil, da vsak dan uživa hidroksiklorokin

Hidroksiklorokin regulira imunski odziv telesa in je uporabljen tudi za zdravljenje bolezni, kot sta revmatoidni artritis in lupus. Omenjeno zdravilo je bilo medijske pozornosti deležno po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump izjavil, da hidroksiklorokin vsak dan uživa kot zaščito proti okužbi z novim koronavirusom.

Ameriški strokovnjaki sicer opozarjajo, da uporaba omenjenega zdravila zunaj bolnišnic in kliničnih poskusov ni priporočljiva. Da ima zdravilo lahko stranske učinke, če ga ljudje uporabljajo sami, je že opozorila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Zdravilo namreč še ni potrjeno kot varno in učinkovito proti covidu-19, ob tem pa lahko povzroči tudi izjemno nevarno srčno aritmijo, poroča BBC.