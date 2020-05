Republikanci sprožili preiskavo proti Bidnovemu sinu

Demokrati so glasovali proti, ker menijo, da gre za politično preiskavo, ki je namenjena škodovanju kampanji demokrata Josepha Bidna za ameriškega predsednika, s čimer naj bi republikanci izkoriščali senat za volilno pomoč republikanskemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Republikanci so jim odgovorili, da jih zanima, kaj je Hunter Biden počel v Ukrajini, ko je služil milijone kot član upravnega odbora energetskega podjetja Burisma.

Preiskavo Hunterja Bidna in s tem posredno tudi preiskavo Josepha Bidna je že lani od ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega zahteval Trump, ki je namigoval, da bo brez tega prekinil ameriško vojaško pomoč Ukrajini. Zaradi tega so demokrati sprožili ustavno obtožbo, ki pa v senatu z republikansko večino pričakovano ni uspela.

Republikanci: Hunter Biden je služil milijone na račun položaja svojega očeta

Republikanci so za začetek potrdili izdajo uradnih pozivov demokratskemu podjetju za odnose z javnostmi Blue Star Strategies, ki je sodelovalo z Burismo v času, ko je bil Hunter Biden član odbora tega ukrajinskega podjetja. Glede na domneve republikancev je Bidnov sin služil milijone s položajem, ki ga je dobil, ker je bil njegov oče takrat ameriški podpredsednik. Joe Biden naj bi sicer počel vse mogoče malopridnosti v zvezi z Ukrajino, podjetje Blue Star pa naj bi delovalo tako v Ukrajini kot doma, poroča STA.

Nekaj obtožb bo zanesljivo doletelo tudi nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obamo in druge člane njegove vlade, postopek pa se bo vlekel vse do novembrskih ameriških predsedniških volitev. Če Biden morda zmaga, republikanci pa bodo ohranili večino v senatu, se bo to morda nadaljevalo še prihodnja štiri leta. Konkretnih dokazov za domnevne nepravilnosti in nepotizem sicer ni, poroča STA.