Tomićeva Janši: Morali boste odgovarjati za genocid nad starejšimi

Najprej je Janši vprašanje glede vpliva javnofinančnih kazalcev na prihodnost postavil novopečeni poslanec LMŠ Jani Möderndorfer. "Kateri bodo konkretni ukrepi, ki jih bomo zaznali tudi v proračunu," je vprašal.

Janša je izpostavil napoved Evropske komisije, ki Sloveniji napoveduje padec BDP okoli sedem odstotkov. Kot je dejal premier, je eden od ključnih zakonov za zagon gospodarstva zakon za odpravljanje ovir za investicije, za katerega upa, da ga bodo poslanci podprli. Premier meni, da bi to pomenilo višjo gospodarsko rast v odstotkih, ne v promilih. "V Sloveniji je v času, ko smo prevzemali vlado, v začetku epidemije, stalo okoli 400 investicij in projektov, čeprav smo imeli zagotovljene vire financiranja, saj je Slovenija država, ki ima največ predpisov na glavo prebivalca," je dejal.

Janša računa, da bo tudi z odpravo drugih birokratskih ovir bistveno pospešili rast v prihodnjem letu.

Möderndorfer z odgovorom ni bil zadovoljen. Dejal je, da ga zanima proračun. Janša je odvrnil, da več kot je projektov, več je tudi prilivov v proračun. Möderndorfer je nato predlagal splošno razpravo o Janševem odgovoru na naslednji seji. O tem predlogu bo DZ glasoval v sredo.

"Zakaj izključujete določene skupine"

Nato je poslanec SD Jani Prednik predsedniku vlade zastavil vprašanje v povezavi z odzivi vlade na stiske ljudi zaradi pandemije bolezni covid-19. Prodnika je zanimalo, zakaj vlada ni upoštevala mnogih predlogov, ki jih je dobila od različnih skupin pri oblikovanju oziroma rahljanju ukrepov. Naštel je nekatere skupine, npr. tiste vezane na javne prireditve, in vprašal, zakaj jih je vlada izključila in izpostavil, da te skupine na svoja vprašanja in pobude niti ne dobijo odgovorov.

Janša je odvrnil, da je bilo s prvim in drugim protikorona paketom takšne ali drugačne pomoči deležnih 1,3 milijona ljudi. "Ta trenutek bi imela Slovenija 250 tisoč več brezposelnih, če teh ukrepov ne bi bilo," je dejal. Janša je dejal, da ni res, da ni bilo dialoga. Vse dejavnosti so bile deležne enakih ugodnosti.

Tudi Prednik je predlagal splošno razpravo o Janševem odgovoru na naslednji seji. Tudi o tem predlogu bo DZ glasoval v sredo.

Violeta Tomić: Kdaj mislite odstopiti?

Sledila je poslanka Levice Violeta Tomić, ki je Janši postavila vprašanje glede protivladnih protestov. Kot je dejala, je Janša politik, ki najbolj deli slovenski narod. "Vaša nedostojna in primitvna retorika je nevredna vaše funkcije," je dodala. "Vaš najvidnejši rezultat zadnjih dveh mesecih so izginule desetine miliojnov evrov, ki ste jih prepračali za maske, ventilatorje in ostali material," je dejala.

"Ljudje upravičeno zahtevajo odgovore, zakaj ste koronakrizo izkoristili za obračun z naravovarstveniki, kulturniki, za privatizacijo vodnih virov, zdravstvenega sistema," je dejala in dodala, da bo moral Janša odgovarjati za genocid nad starejšimi, ki niso dobili ustreznega bolnišničnega zdravljenja.

Janša: Toliko neumnosti je težko dati na papir

"Kar je bilo prebrano, niti ne zahteva odgovora. Toliko neumnosti je težko dati na papir, bom pa vedno branil vašo pravico, da to počnete," je odgovoril Janša.

Poslanka Levice je Janši dejala še, da diskreditira tudi ljudi, ki kolesarijo, jih zmerja z lenuhi, zajedalci. Tomićeva je dodala še, da je nedostojno, da se predsednik vlade tako obnaša, da je v vojni z vsemi in potem se čudi, da ljudje odidejo na ulice.

Janša: Pojma nimam o čem govorite

"Sem pozorno poslušal, a pojma nimam o čem govorite," je dejal Janša. "Očitno kolesarjenje samo po asfaltu ne pripomore k treznemu razmišljanju, tako da bo treba še malo v klance," je dodal.

Če vam je za boljši jutri Slovenije, zakaj ne odstopite, je na koncu še dejala Tomićeva.

Tudi poslanka Levice je nato predlagala splošno razpravo o Janševem odgovoru na naslednji seji, o čemer bo DZ glasoval v sredo.

Tomićeva je sicer še dejala, da "Smrt janšizmu" ne pomeni smrt osebi Janezu Janši, ampak načinu delovanja. Janša je na to odvrnil, da so v tridesetih letih po Nemčiji kričali "Juden raus" in so rekli, da ni proti nobenemu konretno usmerjeno, potem so jih pa šest milijonov skurili v krematorijih.

Na koncu je vprašanje zastavil še Marko Pogačnik iz SDS, ki je spraševal v zvezi z ukrepi iz protikoronskih svežnjev.

Janša je dejal, da so ukrepi, ki jih bo vlada sprejela zato, da bo gospodarska rast v Sloveniji ponovna rasla, v pripravi. "Ključno je, da ustvarjamo pogoje, kjer je podjetništvo zaželeno, kjer se podjetnikom ne grozi, kjer se jih ne imenuje za izdajalce," je dejal.

Janša je izpostavil, da je vlada ustanovila strateški svet za debirokratizacijo in računajo, da bodo število ovir, ki dušijo predvsem male podjetnike, bistveno znižali.