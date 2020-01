Majorka in Ibiza nad razuzdane turiste

Oblasti španskih balearskih otokov so sprejele zakon, s katerim želijo zajeziti neobrzdane zabave in pijančevanje turistov v nekaterih delih Majorke in Ibize. Veljati bo začel februarja, med drugim pa bo hotelom prepovedano, da bi gostom s paketi all-inclusive v neomejenih količinah točili alkoholne pijače.

Regionalna vlada balearskih otokov je ob današnjem sprejemu zakona sporočila, da je to prvi zakon v Evropi, ki omejuje prodajo in promocijo alkoholnih pijač na nekaterih turističnih območjih, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Balearski otroki so že dolgo magnet za mlade nemške in britanske turiste, ki pogosto čezmerno uživajo alkohol in se do jutra divje in bučno zabavajo po klubih.

Omejitve bodo veljale na treh območjih, ki so znana po razuzdanem veseljačenju: San Antoni de Portmany na Ibizi ter El Arenal in Magaluf na Majorki, ki je največja med štirimi balearskimi otoki.

Ob obroku največ tri alkoholne pijače

Zakon, ki so ga pripravili po posvetih s turistično industrijo, določa, da hoteli na teh območjih, ki ponujajo pakete all-inclusive, lahko ob kosilu ali večerji osebi postrežejo največ tri brezplačne alkoholne pijače. Prepovedane so tudi vesele urice z znižanimi cenami alkoholnih pijač v restavracijah in barih ter "turneje" po barih. Prepovedana sta prodaja alkoholnih pijač v trgovinah med 21.30 in 8. uro zjutraj ter reklamiranje ladij z zabavami, poroča STA.

Gostincem in turističnim ponudnikom, ki bodo kršili pravila, grozijo kazni do 600 tisoč evrov in zaprtje do treh let.

Skakanje z balkonov v bazene bo prepovedano

Zakon po poročanju STA prepoveduje tudi med pijanimi mladimi turisti priljubljeno skakanje z balkonov hotelov ali stanovanj v bazene, ki vsako leto zahteva več življenj. Prepovedno je na vseh štirih balearskih otokih. Hoteli morajo goste, ki to poskušajo narediti, izgnati iz hotela. Tiste, ki jih bodo ujeli pri skakanju z balkona, pa čakajo kazni do 60 tisoč evrov.

Po navedbah regionalne vlade so z zakonom zaostrili že sprejete ukrepe iz leta 2015, želijo pa doseči "resnične spremembe v modelu turizma" na teh turističnih območjih, ki so znana po izgredih.

Balearske otoke je leta 2018 obiskalo skoraj 14 milijonov turistov, privabi jih predvsem kristalno čisto morje, večina pa se odloči za pakete all-inclusive. Otočje je sicer druga najbolj priljubljena turistična destinacija v Španiji, ta je po Franciji druga najbolj obiskana država na svetu, še navaja STA.