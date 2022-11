Anamarija Lampič morala zamakniti svoj biatlonski debi

Čeprav je vreme še vedno pretoplo, so slovenski biatlonci vendarle tekaške rolke zamenjali za smuči. Ker zima še ni dodobra zajela naših krajev, na Pokljuki še ni bilo moč raztegniti snega in urediti tekaških prog za trening, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Slovenske reprezenmtanci A in B ter mladinska ekipa so se zato preselile v Obertilliach.

Pomanjkanje snega tudi na Norveškem

Foto: SloSki Najmočnejša slovenska ekipa bo na Tirolskem ostala vse do odhoda na prve tekme svetovnega pokala, ki se bo začel 29. novembra v Kontiolahtiju na Finskem. Še bližje koncu priprav je ekipa B, ki je imela v načrtu odhod na sever Evrope že po koncu tega tedna, kjer bi morale biti v Sjusjoenu na Norveškem prve tekme pokala IBU.

"Žal prvi teden tekmovanja odpade, zato se bo B ekipa vrnila na Tirolsko. V Obertillachu bodo tako ostali še en teden in se nato odpravili na IBU pokal v Idre Fjall na Švedsko. Prva tekma bo na sporedu 29. novembra, na njej pa bo skupaj s celotno B ekipo nastopila tudi Anamarija Lampič," so zapisali na SZS. To torej pomeni, da se bo biatlonski debi nekdanje odlične tekačice Anamarije Lampič nekoliko zamaknil.

Najprej razočaranje, nato hitra prilagoditev

Foto: SloSki "Zadnji sklop priprav pred odhodom v Skandinavijo opravljamo na snegu v Obertilliachu. Tamkajšnji delavci so iz lanskega snega pripravili približno dva kilometra tekaških prog in uredili strelišče za nemoten trening. Kljub gneči na progi smo uspeli izvesti vse načrtovane treninge. S tem moramo biti zadovoljni, saj se glede na vse snežne razmere v Evropi, ki niso najbolj ugodne za trening, tukaj da trenirati. Večino dela smo opravili v poletnem delu in se sedaj nekako tolažimo, da sedaj le še dvigujemo formo in iščemo prave občutke na snegu," poroča glavni trener ekipe B Jure Ožbolt.

"Nad novico, da odpadejo IBU tekmovanja na Norveškem, so bili tekmovalci sprva malce razočarani, saj vsi že komaj čakajo tekmovanja. Vseeno pa se zavedamo, da treniramo biatlon in so take odpovedi pač mogoče, zato smo to brez težav prilagodili programu in vso pozornost preusmerili na drugi IBU pokal, ki bo na Švedskem," je še povedal Ožbolt.

Na Švedsko bo ekipa B z Anamarijo Lampič odpotovala 25. novembra, na tekmah pokala IBU pa bo imela slovenska tekaška šampionka le en cilj, čim prej izpolniti normo za nastop v svetovnem pokalu. "Juniorji in juniorke ekipe B pa ta nivo tekmovanja že dobro poznajo in bodo poskušali pokazati, da smo letos resnično dobro trenirali. Za njih bo to prvi pokazatelj napredka in dober trening za IBU junior pokal, ki sledi v Martellu," še dodaja Ožbolt.

Preberite še: