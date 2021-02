Jedli so podgane, školjke, kokose, so o brodolomu povedali trije Kubanci, ki so jih po več kot mesecu dni rešili s samotnega otoka. Njihov čoln se je namreč prevrnil in potonil, sami pa so nato priplavali do otoka, kjer so preživeli 33 dni. Opazila jih je ameriška obalna straža med rutinskim patruljiranjem in jih rešila. Pripadnik reševalne ekipe je dejal, da ne ve, kako so preživeli.

Ameriška obalna straža je nad otoki med Florido in Kubo v ponedeljek s helikopterjem opravljala rutinsko patruljiranje. Ko so preleteli nenaseljen otok, poln kamenja, palm in grmičevja, pa jih je pričakal šok. Opazili so nenavadne zastave oranžnih barv in nato tri ljudi, ki so jim signalizirali.

"Takrat smo zagledali velike zastave, narejene iz plovnega lesa in tkanin. Naredili so tudi velik lesen križ, prav tako iz plovnega lesa, ki je bil najbolj viden. Takoj ko smo ga opazili, smo prileteli do njih," je povedal pilot ameriške obalne straže Mike Allert.

Otok, ki ga je celo na zemljevidu precej težko najti, je bil več kot mesec dni dom ženske in dveh moških.

"Lahko so hodili, ampak komaj. Bili so izčrpani in dehidrirani, zunaj so bili zelo dolgo. V helikopterju nismo imeli odej, ki bi jim jih lahko dali, smo pa imeli zaščitne obleke, da so jih grele," je pojasnil pilot.

Rešili so jih šele 24 ur po odkritju

Rešili jih namreč niso takoj, saj posadka ni bila opremljena za tovrstna reševanja, 30-minutno reševanje pa se je zaradi slabega vremena zamaknilo še za 24 ur. Čudežni trojici so kljub vsemu takoj zagotovili vodo, hrano in radio. Nato so organizirali reševalno akcijo s helikopterjem in jih prepeljali v bolnišnico. Brodolomci so zelo prisebni.

Najbolj neverjetno je, da se je reševanje sploh zgodilo, saj so bili na neposeljenem otoku popolnoma sami, njihov jedilnik pa so sestavljali izključno kokos, školjke in podgane.