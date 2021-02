Predsednik DeSUS Karl Erjavec je povedal, da želi izvršni odbor in predsednike pokrajinskih organizacij na seji, ki pravkar poteka, iz prve roke seznaniti z dogajanjem ob vložitvi konstruktivne nezaupnice. Po njegovem mnenju v javnosti namreč kroži več dezinformacij. Erjavec si želi tudi, da znova potrdijo sklepe, da je DeSUS v opoziciji in da stranka podpira njegovo mandatarsko kandidaturo.

Prvak DeSUS Karl Erjavec je ob prihodu na razširjeno sejo izvršnega odbora za špekulacijo označil tudi poročanje, da so poslanci DeSUS pri konstruktivni nezaupnici, ki so jo stranke LMŠ, SD, Levica, SAB in DeSUS vložile v sredo, neenotni, poroča STA.

Erjavec: Poslanci DeSUS bodo glasovali po svoji vesti

Po njegovih besedah je član poslanske skupine DeSUS Robert Polnar, ki so ga lani izključili iz stranke, eno od žarišč teh dezinformacij. "Poslanci bodo pač glasovali po svoji vesti. Pričakujem, da bodo podprli sklepe stranke," je dejal Erjavec. V sredo ob vložitvi konstruktivne nezaupnice je sicer povedal, da pričakuje vsaj tri poslanske glasove podpore iz svoje poslanske skupine.

Za eno od dezinformacij je danes označil tudi poročanje nekaterih medijev, da namerava zamenjati generalno sekretarko stranke Lidijo Štruc. Prav tako je zatrdil, naj ne pričakujemo pritiskov na poslance. Po njegovem mnenju namreč to delajo predvsem tisti, ki javno govorijo o omenjenih pritiskih.

Lep upa, da bodo poslanci v primeru neuspešne nezaupnice ostali skupaj

Predsednik sveta DeSUS Anton Urh je pred sejo izvršnega odbora odločno zavrnil navedbe, da bi stranka pritiskala na poslance, da bi glasovali v skladu s sklepi stranke. "Poslanci so samostojni in se odločajo po svoji vesti. Tudi ustava jih ščiti," je dejal Urh. Dodal je, da stranka na to ne vpliva, da pa je "lepo in priporočeno, če glasujejo v skladu s sklepi stranke".

Današnje seje izvršnega odbora se sicer udeležujeta vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša in poslanec Jurij Lep. Ta je pred sejo odbora dejal, da je stvar posameznika, ali bo podprl konstruktivno nezaupnico. "Bomo videli, kaj bo. Danes smo tukaj zato, da se v stranki pogovorimo, kako bomo ravnali," je povedal Lep, ki upa, da bodo tudi v primeru neuspeha nezaupnice vladi Janeza Janše poslanci ostali skupaj. Poslanci bodo o konstruktivni nezaupnici vladi odločali predvidoma v ponedeljek.