Prizor je bil enak, le da so imeli tokrat v rokah še manj glasov #video

Današnji prizor je bil skoraj identičen tistemu iz 15. januarja, ko so v KUL prvič vložili konstruktivno nezaupnico. A takrat so namesto desetih imeli v rokah kar 42 glasov podpore, kar pa je še vedno pod pragom, potrebnim za zmago.

Visoka peterica slovenske KUL opozicije je nekaj minut po 14.00 strnjena stopila pred kamere. Njihov kandidat za predsednika vlade Karl Erjavec je zatrdil: "Vladavino Janeza Janše je treba zrušiti, tako kot on ruši vsa načela prava in prevzema nadzor avtonomnih institucij."

Erjavec je prepričan, da želi predsednik vlade Janez Janša vzpostaviti "tako imenovano drugo republiko, kar je tudi glavni cilj programa stranke SDS. To se pravi, da bi šli po poti avtoritarne demokracije, v kateri ima največjo vlogo glavni ali pa veliki vodja s pomočjo stranke, ki brezkompromisno sledi in zaupa svojemu vodji".

Erjavec: Tokrat se ne bom umaknil

Prizor je bil skoraj identičen tistemu iz 15. januarja, ko so prvič vložili konstruktivno nezaupnico. A takrat so namesto desetih imeli v rokah kar 42 glasov podpore, kar pa je še vedno pod pragom, potrebnim za zmago, ki znaša 46 poslanskih glasov. Širjenje covida med poslanci so kmalu zatem izkoristili za korak nazaj.

"To pot, tudi če bo prišlo do take situacije, soglasja k konstruktivni nezaupnici, ne bom umaknil, ker se mi zdi, da je nujno potrebno, da na izredni seji opravimo razpravo o tem, v katero smer nas pelje aktualna vlada," je izpostavil Erjavec.

Ali je sploh smiselno vlagati glasovanje o podpori sedanji vladi ob dejstvu, da nimajo dovolj glasov, pa je nekdanji premier Marjan Šarec (LMŠ) dejal takole: "Mi smo konstruktivno nezaupnico vložili, s tem tudi dali priložnost vsem poslankam in poslancem, ki se mogoče javno bojijo izraziti svoje stališče, da bodo na tajnem glasovanju izrazili svojo voljo. / Seveda pa bo v kabini, glasovalni, vsak sam. Zato rezultatov ne bom napovedoval".

Očitki v nezaupnici, o kateri bodo morali glasovati poslanci, so znani. Premier Janez Janša sistematično krši temeljna načela ustavne ureditve Slovenije, ogrozil je njen ugled v Evropski uniji in zunanjepolitični položaj v mednarodni skupnosti ter nenazadnje, ker se vlada pod njegovim vodstvom ni znala učinkovito spopasti z epidemijo covid-19, trdijo.

"V naši družbi je danes zelo veliko strahu, nezadovoljstva, tudi apatije. Tudi do politike, ki je na nek način omajana in upam, da bomo uspeli s tem poskusom vrniti predvsem ugled, da politika deluje tudi za ljudi," je izpostavila predsednica SD Tanja Fajon.

Dosedanje opozicijske stranke bodo zagotovile 39 glasov, Erjavčev DeSUS naj bi, vsaj uradno, 4. S poslanci druge največje koalicijske stranke, Počivalškove SMC, se zadnje čase nismo pogovarjali o podpori, je zatrdil Erjavec.

Alenka Bratušek (SAB) pa jim je danes javno namenila opomin: To kar se danes dogaja vsekakor ni socialno liberalna pot. In še enkrat, apel vsem, da razmislijo, zakaj so jih Slovenke in Slovenci poslali v državni zbor. Kako prepričljivi so bili danes v Koaliciji ustavnega loka, bo jasno kmalu, najverjetneje v ponedeljek."