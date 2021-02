Erjavca opozicija spet predlagala za šefa vlade

Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica, DeSUS in SAB so z desetimi podpisi poslanci ponovno predlagale izvolitev Karla Erjavca za predsednika vlade, ki bi oblast prevzel od Janeza Janše. Za uspeh konstruktivne nezaupnice in zamenjavo aktualne potrebujejo najmanj 46 glasov. Same jih stranke, ki Erjavca predlagajo, ne združujejo.