Poslanec Polnar: Karl Erjavec nam je razkril tajne podatke računskega sodišča

"To sem sam videl in slišal," je pojasnil Polnar ter dodal, da so na seji 23. oktobra, ko je bil Karl Erjavec še kandidat za predsednika stranke, potrdili, da ostajajo v koaliciji. Decembra je sledil preobrat, dva dni po izvolitvi na položaj predsednika stranke, 7. decembra, je prišel Erjavec na sestanek s poslansko skupino in zahteval, da "DeSUS takoj, nemudoma, tisti trenutek izstopi iz koalicije".

"Erjavec je vedel za vsebino poročila računskega sodišča"

Po Polnarjevih besedah so zastavili vprašanje, zakaj naj bi izstopili iz koalicije, in Erjavec je odgovoril, da bo vložena nezaupnica, on pa bo kandidat za mandatarja. Dodaj je, da "svoja pričakovanja gradi na revizijskem poročilu računskega sodišča v zvezi s pravilnostjo in smotrnostjo nabav medicinske in zaščitne opreme, ki so potekale v marcu in aprilu v letu 2020".

Kot pojasnjuje Polnar, je Erjavec svoja prepričanja podkrepil s tremi tezami:

Prva teza revizijskega poročila je popolna kompromitacija ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška , v poročilu naj bi pisalo, da sta bili pravilnost in smotrnost neustrezni.

, v poročilu naj bi pisalo, da sta bili pravilnost in smotrnost neustrezni. Druga teza je bila, da je kompromitacija ministra, zapisana v revizijskem poročilu računskega sodišča, takšne intenzivnosti, da ga njegovi poslanci v državnem zboru sploh ne bodo mogli več braniti. To pomeni, da obstaja možnost, da se bo v poslanski skupini SMC zgodil preobrat in ne bo več podpirala vlade.

Tretja, najpomembnejša trditev, s katero je Erjavec utemeljeval kandidaturo za mandatarja, pa je bila, da bo poročilo računskega sodišča neposreden povod, da bo najmanj polovica poslank in poslanec SMC prestopila na stran Koalicije ustavnega loka, zagotovila podpise pod konstruktivno nezaupnico in na ta način 46 glasov, zato je njegova izvolitev za mandatarja povsem verjetna.

Karl Erjavec je po besedah Polnarja dodal, da bo revizijsko poročilo računskega sodišča javno objavljeno v od desetih do 14 dneh.

Odbor je Tomažu Veselu predlagal odstop. Foto: DZ/Matija Sušnik

Odbor Veselu predlaga odstop, opozicijske stranke zapustile sejo

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na seji sicer razpravljal o ravnanju predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela. Sejo so obstruirale opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, odbor pa je na koncu sprejel dva sklepa. Z enim Veselu predlaga, da odstopi s položaja predsednika računskega sodišča.

Odbor je sprejel še en sklep, s katerim predlaga KPK, da glede odvzema pooblastil namestniku računskega sodišča Jorgu K. Petroviču pri obravnavi osnutka revizijskega poročila o nakupih zaščitne opreme uvede postopek na podlagi 13. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, poroča STA.

Glede tega je Vesel zagotovil le, da je bilo razlogov veliko in da je šlo za dejanje, ki ga je moral storiti, če je "hotel ohraniti avtoriteto predsednika računskega sodišča". Več ni hotel komentirati, saj se mu ne zdi dostojno, da se notranja vprašanja razčiščujejo v DZ.

Petrovič pa je pojasnil, da so se revizije, objavljene v zadnjih dveh letih, v povprečju usklajevale v treh krogih. V konkretnem primeru je dva dela predhodno prejel v branje, osnutek revizijskega poročila pa v četrtek, 17. decembra, zvečer. V soboto so se po njegovih besedah že pojavili prvi medijski zapisi, da je poročilo pri njem in da ga zadržuje. Z Veselom je imel krajši sestanek v ponedeljek, ko ga je tudi seznanil s svojim stališčem, da se ne smejo podrejati nobenemu pritisku, niti medijskemu, in da zaradi medijskega pritiska ne namerava hiteti.

Ker so bili v prvem krogu usklajevanj, je imel še namen podati pripombe vrhovni državni revizorki, ki je osnutek pripravila, je pojasnil Petrovič. Kot je povedal, je imel nato v torek, 22. decembra, Vesel novinarsko konferenco, zvečer pa ga je v telefonskem pogovoru "obvestil, da namerava to revizijo prestaviti, ker enostavno ne more pristati na to, da si jaz vzamem dovolj časa za tisto, kar moram narediti".