Pahor vse šefe strank povabil na pogovor, Šarec noče

Predsednik države Borut Pahor je vsem predsednicam in predsednikom parlamentarnih strank poslal vabilo na pogovor. "Pred časom sem predlagal, da bi stranke, ne glede na to, kdo je v vladi in kdo v opoziciji, dosegle neke vrste strinjanje o osredotočanju na spopad z epidemijo, pa tudi o okrevanju po njej in o predsedovanju Svetu Evropske unije," je v vabilu izpostavil Pahor, ki hkrati ocenjuje, da je tovrstnih pogovorov tudi na ravni voditeljev parlamentarnih strank danes premalo.

Predsednik Borut Pahor je danes na vseh devet parlamentarnih strank naslovil pismo s povabilom na pogovor. Kot je uvodoma poudaril Pahor, bo Slovenija letos obeležila tridesetletnico razglasitve in obrambe, pa tudi mednarodnega priznanja in ustavnosti.

"V teh treh desetletjih smo vzpostavili razmeroma trden demokratičen politični sistem, utemeljen v parlamentarni demokraciji. Izkušnja kaže, da smo zmogli tudi najtežje preizkušnje in znali sprejeti tudi najtežje odločitve, ker smo se o njih pogovarjali," je zapisano v pismu predsednika Slovenije.

Datum srečanja še ni znan

Pahor ob tem ocenjuje, da je tega pogovora, tudi na ravni voditeljev parlamentarnih strank, danes premalo, zato vabi vse na srečanje, saj meni, da bi bil tak pogovor, v trenutku, ko smo soočeni z eno najtežjih preizkušenj, kot pojasnjuje, lahko zelo koristen.

"Pred časom sem predlagal, da bi stranke ne glede na to, kdo je v vladi in kdo v opoziciji, dosegle neke vrste strinjanje o osredotočanju na spopad z epidemijo, pa tudi o okrevanju po njej in o predsedovanju Svetu Evropske unije. To so teme izrednega pomena, ki jih imam za skupne vsem, ne glede na siceršnje politične razlike, v skupno dobro," je še navedeno v uradnem vabilu.

Pahor bi tako v prihodnjih dneh v osebnih pogovorih s predsedniki in predsednicami strank rad preveril njihovo stališče v zvezi z njegovim predlogom in se tudi uskladil o datumu srečanja.

Šarec: Ob nobeni pomembni temi se žal niste oglasili

Na Pahorjevo vabilo se je na svojem profilu Twitter že odzval predsednik največje opozicijske stranke LMŠ Marjan Šarec. Kot je pojasnil v pisnem zapisu, spoštuje predsednikov poziv.

"A mnogo bolj bi ga jemal iskreno, če vi ne bi molčali ob vseh poskusih uničevanja pravnega reda in ustavne ureditve. Ob nobeni pomembni temi, ki zadeva bistvena vprašanja, se žal niste oglasili," je v svojem odgovoru med drugim navedel Šarec.