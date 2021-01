Pahor za TVS pozval k strnitvi vrst pri premagovanju epidemije

Predsednik republike Borut Pahor upa, da se bomo ob 30-letnici samostojne države junija letos veselili tudi konca epidemije novega koronavirusa. Kljub težavam in stiskam, ki obstajajo in bodo še sledile, ter utrujenosti od epidemije, je v intervjuju za TVS pozval, da "strnemo vrste in prečkamo ciljno črto, ki se nakazuje maja ali junija".

"Tudi po mnenju strokovnjakov, ki upoštevajo pojav novih sevov koronavirusa, ni razlogov, da bi opustili upanje, da se bo kriza do poletja iztekla," je za Televizijo Slovenija (TVS) navedel predsednik, ki si želi, da bi 30. obletnico osamosvojitve praznovali "zunaj, skupaj, veseli konca epidemije in ponosni".

Ob tem ne podcenjuje razmer in opozarja na stiske, ki jih ljudje doživljajo, obenem pa je znova posvaril pred težavami, ki bodo sledile koncu epidemije, med drugim na povečan obseg duševnih in socialnih stisk, navaja STA.

Ocenil je, da vlada Janeza Janše dela dobro, da se trudi spopadati z epidemijo in pomaga tistim, ki so v stiski.

Je pa dejal, da je "zaradi nekaterih drugih ukrepov, ki se javnosti in meni niso zdeli bistveni za reševanje epidemije" ta ocena dela vlade nižja, kot je bila na začetku mandata. "Gre za stvari, ki so zadevale pravno državo, neodvisnost sodstva, medijev". Pri tem pa po besedah Pahorja ni šlo za velike posege na ta področja, a so vznemirili javnost in so bili v tem smislu odveč.

Potrebno bi bilo več političnega sodelovanja

Znova je ocenil, da bi se Slovenija bolje spopadla z zdravstveno krizo, če bi bilo na političnem parketu več sodelovanja. Po njegovem prepričanju bi bil koristen sporazum med strankami, ki bi se osredotočal na izhodno strategijo, okrevanje po krizi in predsedovanje EU.

Še eden pomembnih političnih ciljev je sprejetje sprememb volilne zakonodaje zaradi ugotovitve ustavnega sodišča o neustavnosti določb glede volilnih okrajev. Pričakuje, da bo tretji poskus, ko bo šlo za spremembe okrajev, za kar bo potrebna navadna večina v DZ, uspešen.

Glede nedostojnega govora, ki je prisoten v javnosti in na političnem parketu, je dejal, da "imamo pravico izraziti svoje mnenje, a tako, da pazimo na dostojanstvo vseh". Pogreša pa tudi "institucionalno zadržanost" pri ocenjevanju dela nosilcev drugih funkcij oblasti.

Želi si intenzivirati odnose s Hrvaško

Spregovoril je tudi o zunanji politiki in ocenil, da je položaj Slovenije ta hip ugoden, četudi opaža "nekaj ravnanj, ki so, kot bi vrglo neko poleno v kolesje našega zunanjepolitičnega delovanja".

Meni, da imamo odlične odnose s sosedi, in da si želi vlada intenzivirati odnose s Hrvaško. "Večkrat pravim predsedniku vlade Janezu Janši, naj poskušata zdaj morda s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem najti neko rešitev za uveljavitev arbitražnega sporazuma. Mislim, da sva s predsednikom Zoranom Milanovićem temu naklonjena," je dejal.

Ob tem pa hrvaška razglasitev izključne ekonomske cone na Jadranu po njegovih besedah ne vpliva na mejo med državama.

Po njegovih besedah ima sicer Slovenija zelo aktivno zunanjo politiko. Pohvalil je zunanjega ministra Anžeta Logarja, ki da je aktiven, vesten in pripravljen diplomat, ki "ambiciozno poskuša Slovenijo umestiti na zemljevid Evrope".

Če bo na svetu prevladal mir in bo ostala Evropa združena ter napredovala, potem Pahor vidi za Slovenijo spodbudno prihodnost. "Vidim za Slovenijo varno in socialno povezano prihodnost, ki je tako zelo pomembna za stabilnost naše države," je še dejal ob koncu pogovora.