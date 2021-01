Ne vemo še, ali se bo pouk v šolah jutri zares začel, odločitev do 16. ure

Premier Janez Janša je v državnem zboru dejal, da še ne vemo, ali se bo pouk v šolah jutri zares začel in ali bodo vrtci odprti. Pristojni morajo odločitev sporočiti do 16. ure, je zapisal na Twitterju.

Jutri bi se po napovedih morali v šole vrniti učenci prvih treh razredov osnovnih šol, prav tako bi se morali odpreti vrtci za vse otroke, a kot je danes dejal premier Janša, se to morda ne bo zgodilo.

"V tem trenutku se pristojni ukvarjajo z vprašanjem, ali v regijah, ki so dosegle pogoje za odprtje vrtcev in šol, jutri dejansko začeti s fizičnim poukom v prvi triadi in s polnim obsegom delovanja vrtcev ali ne," je dejal Janša v odgovoru na poslansko vprašanje Maše Kociper iz SAB. To je osrednje vprašanje danes, zadeva desetisoče ljudi, je še dejal.

Odločiti morajo do 16. ure

Na Twitterju je Janša zapisal, da morajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in danes, ministrica Simona Kustec, direktor NIJZ in vodja svetovalne skupine do 16. ure sporočiti mnenja glede tega, "ali bomo šole in vrtce jutri dejansko odprli in v katerih regijah, ker se je situacija v nekaterih regijah spremenila in to ne na bolje".

