Kako se z odprtjem šol soočajo otroci #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravkar poteka novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri sodelujejo državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte, direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj, klinična psihologinja in direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Mateja Hudoklin ter vodja enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana Maja Drobnič Radobuljac. Novinarsko konferenco v živo spremljamo na Siol.net.