"Evropi grozi druga pandemija"

Glavni svetovalec francoske vlade v boju s covidom-19 Jean-Francois Delfraissy je v nedeljo opozoril, da bo morala Francija morda še tretjič uvesti popolno zaporo javnega življenja po vsej državi. Kljub podaljšanju policijske ure se širjenje okužb ne umirja, je dejal in opozoril, da Evropi z novimi sevi koronavirusa grozi "druga pandemija".

Kot je dejal, bo naslednji teden dni za Francijo kritičnih. Še posebej pa je zaskrbljen zaradi širjenja novih, bolj agresivnih sevov koronavirusa, poroča britanski BBC, piše STA.

Podatki kažejo, da se novi sev, ki so ga najprej identificirali v Veliki Britaniji, hitro širi tudi v Franciji in že predstavlja od sedem do devet odstotkov zabeleženih okužb z novim koronavirusom, je povedal profesor. Širjenje tega seva bo zato težko ustaviti.

Menil je, da je situacija z novim sevom v Franciji še dobra v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami, da pa se bo kontinent znašel v težkem položaju, če se ne bo hitro ukrepalo. Novi sevi bi lahko povzročili "drugo pandemijo", je še dejal francoski epidemiolog.

"Če ne bomo zaostrili pravil, bomo od sredine marca v zelo težkem položaju," je opozoril v nedeljskem pogovoru za televizijo BFM.

V Franciji začetek policijske ure ob 18. uri

Francoska vlada naj bi o dodatnih ukrepih proti covidu-19 razpravljala v sredo. Popolne ustavitve javnega življenja po vsej državi si zaenkrat ne želi nihče, ampak raje stavijo na t. i. policijsko uro, omejitev gibanja zvečer in ponoči, saj na ta način lahko ostanejo šole odprte. Prejšnji teden so začetek policijske ure premaknili že na 18. uro.

A kljub temu večjega uspeha pri zajezitvi širjenja okužb ni. Še vedno v državi zabeležijo več kot 20.000 okužb dnevno, v nedeljo pa so prekoračili tudi mejnik 73.000 smrtnih žrtev covida-19.

Francoski premier Jean Castex je zato že napovedal, da če bodo zaradi poslabševanja položaja prisiljeni uvesti dodatne omejitve, jih bodo "brez odlašanja". V nedeljo so že začele veljati določene omejitve glede vstopa v državo. Tisti, ki pridejo po morju ali z letalom, bodo morali pokazati negativen test, ki ne bo smel biti starejši od 72 ur. A po drugi strani test za prišleke po kopnem ni obvezen, še piše STA.