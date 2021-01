V soboto potrdili 537 novih okužb s koronavirusom, Janša o angleškem sevu

V soboto so po podatkih sledilnika za covid-19 potrdili skupno 537 novih okužb z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo 2.140 PCR testov, s katerimi so potrdili 503 nove okužbe, in 835 hitrih testov, s katerimi so potrdili 34 okužb. Umrlo je 31 oseb.