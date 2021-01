Nas morajo zadnje napovedi skrbeti?

Po podatkih Sledilnika za covid-19 smo v Sloveniji v zadnjem tednu v povprečju dnevno potrdili 1.240 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 1.129 bolnikov, od tega 192 na intenzivni negi. Zaradi nekoliko boljše epidemiološke slike so se zato danes v devetih statističnih regijah znova odprla smučišča, trgovine z otroškimi programi in še nekatere storitve. V torek se v teh regijah v šole vračajo tudi učenci v prvi triadi osnovne šole.

Številke še vedno padajo, a se je trend upočasnil

Načrt sproščanja ukrepov, ki ga je sprejela vlada, predvideva nova sproščanja, ko bo število okužb padlo pod tisoč dnevno, hospitaliziranih pa bo manj kot tisoč bolnikov. Na Sledilniku ob zadnjih številkah ugotavljajo, da se padanje kazalcev (število novih primerov in hospitalizacija) nadaljuje, a počasneje. Medtem pa ponovno raste zasedenost oddelkov intenzivne nege.

Poslabšanje v nekaterih statističnih regijah

Razmere po državi niso povsod enake, kar nam pokaže primerjava med regijami. Najslabšo epidemiološko sliko imata trenutno Goriška in Posavje. Razmere so slabe ali pa so se v zadnjih dneh poslabšale tudi v Jugovzhodni Sloveniji, v Pomurju, obalno-kraško regiji in Zasavju. V rdečem območju, ki omogoča sproščanje nekaterih ukrepov, je le še šest regij. Edina regija, ki ima zadovoljivo hitrost padanja aktivnih primerov, je Koroška, pa ugotavljajo pri Sledilniku.

Tudi IJS ocenjuje, da se je upadanje začelo upočasnjevati

Epidemija počasi upada z ocenjenim razpolovnim časom približno 35 dni. Ocenjeno reprodukcijsko število je približno R=0,90 (vsak okuženi v povprečju na novo okuži 0,9 človeka). Nakazuje se, da se je upadanje začelo upočasnjevati, ugotavljajo na Inštitutu Jožef Stefan (IJS).

Ob tem opozarjajo, da bodo lahko epidemiologi spremljali stike šele, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. "S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 1241 in ocenjeno reprodukcijsko število R=0,90, bi lahko to stanje dosegli konec marca," ocenjujejo.

Po ocenah naj bi bila okužena že četrtina prebivalcev

Po izračunih IJS se je v prvem valu okužil približno vsak stoti prebivalec. Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,35 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec. V drugem valu se je do zdaj okužila približno dobra četrtina prebivalstva (ocena: 4x toliko kot potrjenih primerov v drugem valu). Trenutno je delež kužnih približno 4 odstotke prebivalstva oz. približno vsak 25. prebivalec.

Preverite, kakšno je stanje v vaši občini Pri sledilniku za covid-19, ki spremlja statistične podatke po državi, si lahko ogledate tudi zemljevid slovenskih občin, ki kaže, v kateri občini je bil prirast novih okužb največji in kje so v zadnjem tednu zaznali upad okužb (na spodnjem zemljevidu izberite zavihek Tedenski prirast).



Temnorjava barva vaše občine pomeni, da se je število novih okužb v vaši občini v zadnjem tednu močno povišalo, svetlejša pa kaže, da porast ni tako velik. Nekatere občine so obarvane tudi zeleno, kar pomeni, da se je širjenje okužbe v občini umirilo oziroma se zmanjšuje.





Foto: Vlada RS