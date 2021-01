Kordiš bo Janšo spraševal o odnosu vlade do kriminalnih združb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanec Levice Miha Kordiš bo premierju Janezu Janši zastavil poslansko vprašanje glede odnosa vlade do kriminalnih združb. Foto: STA

Redna januarska seja državnega zbora se bo danes začela s poslanskimi vprašanji vladi. Predsednik vlade Janez Janša bo zaradi že potrjenih neodložljivih obveznosti odsoten, na vprašanja poslancev pa bo pisno odgovoril naknadno. V funkciji predsednika vlade bo Janša med drugim odgovarjal na vprašanje poslanke SAB Maše Kociper glede dolgotrajnih posledic šolanja na daljavo, poslanec Levice Miha Kordiš pa bo premierju zastavil poslansko vprašanje glede odnosa vlade do kriminalnih združb in njihovega delovanja. Janša je kot začasni zdravstveni minister dobil tudi več vprašanj v povezavi z epidemijo covid-19, a se je v funkciji ministra zaradi obveznosti opravičil in bo odgovarjal pisno.