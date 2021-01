Kaj bo z učitelji, ki ne bodo želeli na testiranje? #video

Zaposleni v šolah in vrtcih bodo morali pred odhodom na delovno mesto v ponedeljek na obvezno testiranje, čemur pa del učiteljev nasprotuje. Predsednik vlade Janez Janša pa pravi, da testiranje redno opravljajo tudi v bolnišnicah, domovih za starejše in na vladi. Janšo tudi skrbi, da učitelji, ki verjamejo, da lahko to poškoduje nosnico, učijo naše otroke.

Zaposleni se bodo morali enkrat tedensko testirati

V torek se v devetih slovenskih regijah zaradi nekoliko boljše epidemiološke slike odpirajo šole in vrtci. V šolske klopi bodo ponovno sedli otroci v prvi triadi osnovne šole. Vračanje otrok in zaposlenih pa spremljajo strogi preventivni ukrepi za preprečevanje okužb. Vsi zaposleni, ki se bodo v torek vrnili v šolo ali vrtec, bodo morali v ponedeljek na obvezno testiranje, ki ga bodo morali nato ponavljati vsakih sedem dni.

Ali lahko učitelji izgubijo službo, če ne gredo na test?

Del učiteljev pa obveznemu testiranju tudi nasprotuje. Na spletu se v zadnjih dneh pojavljajo peticije, ki zagovarjajo, da bi moralo biti testiranje prostovoljno, zadevo pa naj bi vložili tudi v ustavno presojo.

Foto: STA

O tem je na tiskovni konferenci spregovoril tudi predsednik vlade Janez Janša. Na novinarsko vprašanje, kaj bo z učitelji, ki se ne bodo želeli testirati in ali bodo izgubili službo, je Janša odgovoril, da bi ti učitelji v Avstriji izgubili službo. Dodal je, da pri nas to pravno ni popolnoma urejeno. V praksi bo tako, meni Janša, da bodo tudi tisti, ki se v tej fazi ne bodo testirali, čeprav je to v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih obvezno, imeli veliko možnosti za delo tudi, ker bo pouk potekal na daljavo v primerih, ko bodo odkrite okužbe pri otrocih ali pri učiteljih.

Janšo skrbi, da takšni učijo naše otroke

Glede peticij, ki se pojavljajo na spletu in nasprotujejo obveznemu testiranju, pa je dejal, da je tudi sam dobil nekaj sporočil, kako testiranje poškoduje nosno sluznico. A je povedal, da se vsi v vladi in kabinetu predsednika vlade vsak teden testirajo in ni še nikoli srečal nikogar s predrto nosnico. Redno testiranje prav tako izvajajo v številnih podjetjih, v domovih za starejše, v bolnišnicah ... "To je skrajno neresno in me včasih skrbi, da takšni učijo naše otroke," je povedal Janša.

Velik del učiteljev se zaveda, da je pomembno, da bodo pri pouku vsi zdravi

Dodal je, da po informacijah, ki prihajajo do njega, velik del učiteljev ve, da je v interesu njih in otrok, da pouk poteka tako, da so tam vsi zdravi in se virus ne širi. Velik del učiteljev tako ve, da s tem, ko se ukrepi ne upoštevajo, zgolj odlagamo trenutek, ko bomo lahko šli v normalno šolstvo. Predsednik vlade je ob tem apeliral na medije, ki imajo možnost in so odgovorni, da oblikujejo slovensko javno mnenje, da takim eksotičnim pozivom ne posvečjo veliko pozornosti.

STA je danes tudi poročal, da naj bi učitelji, ki obveznemu testiranju nasprotujejo, množično izstopali iz šolskega sindikata (Sviz), češ da so pri njih naleteli na gluha ušesa. A je glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj za STA zanikal, da bi prejeli kakšno izstopno izjavo zaradi obveznega testiranja. Spomnil je na stališče Sviza, da bi bilo bolje prostovoljno testiranje, ki bi temeljilo na zaupanju. Sicer pa v sindikatu menijo, da je testiranje učiteljev na novi koronavirus smiselno, saj pomaga k omejevanju širjenja in večjemu nadzoru nad epidemijo.