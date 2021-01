Neuradno: V Sloveniji že osem primerov angleškega seva. Janša bo predstavil nove ukrepe.

Predsednik vlade Janez Janša bo na tiskovni konferenci ob 17. uri spregovoril o aktualnem stanju glede covid-19 in o o pojavu angleškega seva virusa v Sloveniji in s tem povezanimi ukrepi, ki jih je treba sprejeti. Po neuradnih podatkih smo v Sloveniji odkrili že osem primerov okužbe. Novinarsko konferenco boste lahko spremljali tudi na Siol.net.

Po neuradnih podatkih RTV naj bi bilo v Sloveniji odkritih osem primerov okužbe z angleškim sevom virusa.

Pri osebi iz Anglije bris podoben novemu sevu

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so prejšnji teden za STA potrdili, da so v vzorcu brisa osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli novi koronavirus, ki je zelo podoben novemu angleškemu sevu. Kot so pojasnili, se deli vzorca, ki so jih lahko analizirali, povsem ujemajo z angleškim sevom, niso pa mogli pridobiti celotne sekvence genoma, saj v vzorcu niso imeli dovolj virusa.

Danes so za STA pojasnili, da odtlej niso zaznali kakšnega novega vzorca, v katerem bi bil prisoten novi sev. Tudi predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Miroslav Petrovec je pojasnil, da novega seva niso potrdili.

Janša je prejšnji teden na novinarski konferenci sicer dejal, da so vsi, ki se pri nas ukvarjajo s covid-19, prepričani, da imamo angleški sev pri nas že nekaj časa. Čudno bi namreč bilo, da je povsod v naši okolici, le pri nas ne, je povedal v torek. So se pa voditelji članic EU v četrtek strinjali, da pojav novih sevov virusa terja ohranitev ali okrepitev omejitvenih ukrepov, okrepitev genomskega sekvenciranja (analize sekvenc genoma virusa) in pospešitev cepljenja.