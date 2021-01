Pahor pozval k nadgradnji slovenskega zdravstvenega sistema

"Če v Sloveniji želimo imeti kakovosten, konkurenčen javni zdravstveni sistem, moramo sedanje strukturne slabosti odpraviti," je ob zaključku obiska na Golniku izpostavil predsednik republike Borut Pahor. Prepričan je, da je treba iztek aktualne zdravstvene krize izkoristiti za to, da bi spremenili nekatere sistemske rešitve, ki za prihodnost slovenskega zdravstva niso najugodnejše, piše STA.

"Tisto, kar že pred krizo ni bilo dobro, tudi po njej ne bo boljše"

"Ne moremo vedno in v celoti staviti vsega na etični pogon in na profesionalno pripadnost zdravstvenega osebja, temveč moramo zlasti v javnem zdravstvenem sistemu razumeti, da tisto, kar že pred krizo ni bilo dobro, tudi po njej ne more biti boljše," je opozoril. Prepričan je, da je nastopil čas, ko se mora slovenska politika poenotiti glede stremljenja k temu, da se popravi in nadgradi slovenski javni zdravstveni sistem, da bi bil še dostopnejši in kakovostnejši ter da bi ustrezal potrebam 21. stoletja.

Foto: STA

Hkrati je Pahor še spomnil, da tisti, ki se ukvarjajo s socialnimi, duševnimi in drugimi stiskami ljudmi, opozarjajo, da teh po končani epidemiji ne bo kar na lepem konec. "Tudi glede tega je treba poiskati nekatere strukturne sistemske rešitve za prihodnost, če želimo, da bomo naslednja leta s ponosom in samozavestjo govorili o tem, kako je Slovenija premagala to zdravstveno krizo in se lotila vseh drugih težav, ki nas čakajo in so sedaj zaradi ukvarjanja s covid-19 morda ob strani," je dejal predsednik.

Na obisku Gorenjskega, ki je bil četrti v nizu Pahorjevih obiskov regijskih štabov civilne zaščite, je predsednik danes slišal tudi različne predloge, nasvete in opozorila. Direktor Klinike Golnik Aleš Rozman je opozoril, da dotrajana infrastruktura gorenjskih bolnišnic potrebuje investicijsko vlaganje. Zato je bila že oblikovana skupina za projekt medicinskega centra Gorenjskega, v katerem bi združili delo več bolnišnic in poiskali sinergije, predvsem pa prišli do novih prostorov in novih vsebin za boljše in lažje delo, poroča STA.

Zdravstveni sistem je do sedaj zdržal

Rozman upa tudi, da bo upravljanje javnega zdravstva, predvsem javnih zdravstvenih zavodov v prihodnje bolj fleksibilno in da bo temu sledila tudi zakonodaja. "V tej krizi smo trčili ob številne čeri in blokade, radi bi se odzivali hitreje in bolje, ampak se včasih ni dalo. Zato kličemo k zdravstveni reformi, ki bi bila v korist bolnikov in motivacija za tiste, ki si želijo zdravstvenega poklica," je izpostavil Rozman.

Današnji obisk na Mestni občini Kranj, kjer se je sestal s štabom Civilne zaščite za Gorenjsko, v Domu upokojencev Kranj in na Kliniki Golnik, je Pahor namenil tudi izrazu hvaležnosti vsem, ki skrbijo za uspešno spopadanje z epidemijo. "Kjer ni bilo sistemskih rešitev, se je izkazala izjemna profesionalna in človeška solidarnost. Tudi tukaj na Gorenjskem lahko na to gledam z občudovanjem," je poudaril.

Foto: STA

"Po epidemiološki situaciji Slovenija v svetu zagotovo ni dobra, ampak zdravstveni sistem je do sedaj zdržal in mnogo večje ter bogatejše države so na nekaterih točkah klonile bolj, kot smo mi," je ocenil Rozman. Kot je poudaril, gre velika zahvala za to osebnemu angažiranju in dodatnemu naporu zdravstvenega osebja in drugih, od gasilcev, prostovoljcev in civilne zaščite do zaposlenih v zdravstvenih domih in domovih za ostarele.

Zelo dobro sodelovanje vseh akterjev je izpostavil tudi kranjski župan Matjaž Rakovec. "Čeprav je bila gorenjska regija na začetku drugega vala med najbolj ogroženimi, smo z dobrim skupnim delom danes med najmanj prizadetimi regijami v Sloveniji. Upam, da bo tako tudi v bodoče," je izpostavil, navaja STA.