Pahor v novoletni poslanici: Zmagali bomo in okrevali

Predsednik republike Borut Pahor je v novoletni poslanici poudaril, da bomo v prihodnjem letu premagali bolezen, ki je tako globoko in grenko zaznamovala to leto. "Zato nas polne upanja močno prevzema neomajna odločnost. Zmagali bomo in okrevali," je dejal. Dodal je, da okrevanje ne pomeni nujno vrnitve k staremu, ampak je priložnost za novo, poroča STA.

"Koronavirus bosta premagali znanost in človečnost," je poudaril Borut Pahor in tako izrazil hvaležnost znanstvenikom. Izpostavil je, da je vsakdo v tem letu občutil izgubo, nekateri so izgubili svojce, najbližje. "Z njimi iskreno sočustvujemo," je dejal.

V poslanici se je spomnil tudi vseh, ki se borijo v prvih vrstah. "Žalost in strah sta premagovala dobrota in pogum. Nikoli ne bomo pozabili na tiste med vami, ki se borite v prvih vrstah. Za vedno boste naši srčni heroji," je dodal.

Poudaril je, da bo tudi okrevanje zelo zahtevno in odgovorno delo. Reševati bo treba vse od gospodarskih težav do socialnih stisk ljudi in podnebnih sprememb. "Vsestransko okrevanje ne pomeni, da se nujno vrnemo k staremu, temveč je tudi priložnost, da stremimo k novemu, boljšemu, bolj vzdržnemu in pravičnemu. To bi lahko bil zelo ustvarjalen čas. Veselimo se ga," je povedal Pahor.

Slovence pozval, naj bodo še naprej strpni in sočutni

To leto je posebej preizkušalo našo človeško potrpežljivost, je dejal. Prebivalce je pozval, naj bodo še naprej strpni in sočutni. "Slovenci imamo toliko razlogov, da med sabo najdemo navdih – tudi v najtežjih trenutkih nas lahko navdušujejo športni, znanstveni in drugi svetovni podvigi naših junakov ter neverjetna solidarnost naših ljudi," je naštel.

Dodal je, da končno vidimo ciljno črto. "Skupaj gremo proti njej. Skupaj jo bomo tudi prestopili, nikogar ne bomo pustili zadaj," je dejal.

Morda bomo morali prav proti koncu dati od sebe še zadnje moči, a naposled nam bo uspelo. "Za nič na svetu se ne smemo vdati malodušju. Dajmo najboljše od sebe. Bodimo prizanesljivi, pazimo drug na drugega. Spodbujajmo se. Skupaj bomo zmagali in na novo okrevali," je še povedal.