V zaporu v Splitu je v ponedeljek zvečer izbruhnil požar, v katerem je bilo poškodovanih devet zapornikov in policist. Šest zapornikov so hospitalizirali, med njimi se jih pet zaradi opeklin in vdihavanja dima bori za življenje, so danes sporočili iz splitskega kliničnega centra.

Poškodovani so stari med 27 in 41 let. Med petimi huje poškodovanimi, ki so na intenzivni negi, je en tuji državljan, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina danes pojasnila tiskovna predstavnica splitskega kliničnega centra.

Zaradi hitrega odziva ogenj kmalu pod nadzorom

Po požaru v zaporu so v bolnišnico po njenih besedah prepeljali devet zapornikov in enega policista. Enega od pacientov so hospitalizirali na nevrološkem oddelku, štiri, med katerimi je tudi policist, pa so po pregledu in oskrbi odpustili iz bolnišnice.

Požar je po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT izbruhnil na enem od zaporniških oddelkov, in sicer pred sobo, v kateri je bilo zaprtih deset ljudi. Policisti so zaznali dim okoli 21.30, odprli vrata sobe in takoj začeli gasiti ogenj. Zaradi njihovega hitrega odziva je bil ogenj kmalu pod nadzorom, nato pa so poklicali nujno medicinsko pomoč in gasilce.

Požar posledica namernega zažiga vzmetnice?

Policisti vzroke nesreče še preiskujejo. Po prvih informacijah, ki jih navaja hrvaško ministrstvo za pravosodje, naj bi bil požar posledica namernega zažiga vzmetnice. Časnik Slobodna Dalmacija medtem piše, da je eden od zapornikov po neuradnih informacijah vzmetnico zažgal, ker so se tako želeli znebiti stenic, ki že dlje časa povzročajo probleme zapornikom in upravi zapora.

Na nesrečo so se danes odzvali tudi v hrvaškem sindikatu državnih in lokalnih uslužbencev. Dogodek so označili za jasno opozorilo, da je sistem na robu zloma. Zapisali so, da požar ni naključje, ampak sporočilo in dokaz o kronični prenatrpanosti zaporov in pomanjkanju pravosodnih policistov ter tehničnega in strokovnega kadra.