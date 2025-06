Požar med Smlednikom in Trbojami zajel okoli pet hektarjev gozda

V gozdu med Smlednikom in Trbojami, kjer je v soboto izbruhnil požar, so dopoldne pogasili še zadnja žarišča. Opoldne so gasilci, ki so bili na straži tudi ponoči, požarišče zapustili, območje bodo še pregledovali, je za STA dejal namestnik poveljnika Gasilske zveze Medvode Andrej Šušteršič. Ocenjuje, da je požar zajel okoli pet hektarjev gozda.

Popoldne bodo gasilci za vsak primer še opravili nekaj obhodov, sicer pa je požar pogašen in glede na napovedane padavine upajo, da ogenj ne bo znova vzplamtel, je pojasnil Šušteršič.

Ocenjujejo, da je požar zajel približno pet hektarjev gozda, o višini škode pa bo po njegovih besedah poročala policija.

Po pojasnilih gasilcev je zagorelo v gozdu na meji med kranjsko in medvoško občino v bližini vasi Hraše. Zagorel je neprehoden in težko dostopen del gozda. Pri gašenju požara je sodelovalo več gasilskih društev, pomagali so tudi kranjska gasilsko-reševalna služba in letali air tractor. Kot so navedli v Prostovoljnem gasilskem društvu Smlednik na svojem profilu Facebook, je bilo pri gašenju poškodovane kar nekaj opreme.