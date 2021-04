V oboroženem napadu v Nigru ubitih 19 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Nigru je prišlo do oboroženega napada, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo 19 civilistov, dva sta bila ranjena. Napad skupine oboroženih moških na motorjih se je zgodil v vasi na zahodu Nigra, v bližini meje z Malijem.

Oboroženi napadalci so najprej napadli skupino ljudi, ki se je udeleževala pogreba na pokopališču, nato pa so napadli še vas Gaigorou v regiji Tillaberi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Do napada je prišlo na območju tromeje med Nigrom, Malijem in Burkino Faso, na katerem redno prihaja do napadov s strani džihadističnih skupin, navaja STA.

Napadi na civilno prebivalstvo so se leto okrepili, v treh serijah napadov v zahodnem Nigru je umrlo več kot 300 ljudi, še poroča AFP.