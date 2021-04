Državo vodi 22 let: bojkot opozicije, predsednik že petič

73-letni Guelleh Džibutiju z železno roko vlada že od leta 1999. Na štirih dosedanjih volitvah, na katerih je nastopil, je osvojil najmanj 75 odstotkov glasov.

Bojkot opozicije, Guelleh je imel le enega nasprotnika

"Predsednik Ismail Omar Guelleh je prejel 167.535 glasov podpore, kar je 98,58 odstotka," je dejal džibutski notranji minister za javno televizijo RTD. Ob tem je dodal, da bo uradne rezultate volitev kmalu objavil tudi ustavni svet.

Opozicija je volitve bojkotirala. Edini nasprotnik novega starega predsednika je bil 56-letni politični novinec, poslovnež Zakaria Ismail Farah. V kampanji se je predstavljal kot zagovornik revnih.

Pod predsednikom Guellehom je ta država Afriškega roga izkoristila svoj geografski položaj in močno vlagala v pristanišča in logistično infrastrukturo. To sušno ozemlje, ki leži ob eni najbolj prometnih pomorskih poti na svetu, je postalo trgovsko križišče, ki ga prečkajo dobrine, ki jih uvaža sosednja Etiopija.



Država, ki leži med najbolj nevarnimi državami na svetu, vključno s Somalijo in Jemnom, poleg tega gosti vojaška oporišča Francije, Japonske, ZDA in tudi Kitajske.

Džibuti je država s površino 23.200 kvadratnih kilometrov, v njej pa živi 921 tisoč ljudi. Foto: Wikimedia Commons