Propad najbogatejše Afričanke, za katero delajo izraelski obveščevalci

Isabel dos Santos je bila nekoč najbogatejša ženska v Afriki, a jo je revija Forbes januarja letos, potem ko so sodišča njej in njenemu možu v več državah zaradi sodnih postopkov zamrznila premoženje, umaknila z lestvice milijarderjev. S pomočjo izraelskega obveščevalnega podjetja se trudi dokazati, da gre za zaroto.

Hči nekdanjega angolskega socialističnega predsednika Joseja Eduarda dos Santosa, ki je državo na avtokratski način vodil med letoma 1979 in 2017, je med njegovo vladavino postala solastnica številnih podjetij, med drugim na področju bančništva in telekomunikacij. Leta 2014 je bilo njeno premoženje vredno 3,14 milijarde evrov.

Junija 2016 je bila imenovana tudi za direktorico državne naftne družbe Sonangol, prav tako se je ukvarjala s trgovino z diamanti.

Že tako obubožano državo ogoljufala za okoli milijardo dolarjev

Po upokojitvi njenega očeta je leta 2017 postal novi predsednik države Joao Lourenco, ki je bil del dos Santosovega režima, a se je odločil počistiti s korupcijo v državi, ki se je razširila v času njegovega predhodnika.

Že kmalu po prihodu na oblast je tako Isabel dos Santos odstranil s položaja direktorice Sonangola. Januarja 2020 so jo angolske oblasti obtožile ponarejanja in pranja denarja ter zamrznile njeno premočenje.

Obtožnico zoper njo so vložili po tem, ko je več svetovnih medijev objavilo dokumente, ki razkrivajo, kako so oblasti dos Santosovi in njenemu možu omogočile izkoriščanje državnega premoženja. Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev je po preučitvi 700 tisoč dokumentov ugotovil, da je že tako obubožano državo v poslih z nafto in diamanti ogoljufala za okoli milijardo dolarjev, pri čemer je ogromno denarja končalo v davčnih oazah.

Rešiti se poskuša tudi s pomočjo izraelskega podjetja

"Princesa", kot so jo poimenovali v domovini, trdi, da gre za prevaro in zaroto Joaa Lourenca. Obtožbe so po njenih besedah popolnoma lažne in politično motivirane. To zdaj poskuša dokazati tudi v enem od sodnih postopkov, ki tečejo proti njej.

Angolska telekomunikacijska družba Unitel, katere četrtinska lastnica je bila, namreč s tožbo zahteva povračilo posojil, ki so ji bila izplačana. Po poročanju Financial Timesa je Isabel dos Santos v postopek na sodišču vložila tudi tajne posnetke, ki razkrivajo, da gre v celotni zadevi za poskus uničenja njenega bogastva in osebno maščevanje novega predsednika.

Posnetke je posnelo zasebno izraelsko obveščevalno podjetje Black Cube, ki so ga ustanovili nekdanji pripadniki obveščevalne službe Mosad. Na posnetkih naj bi se znašli ljudje iz Lourencovega kroga. Glede na dokumente, v katere so imeli vpogled v uredništvu Financial Timesa, naj bi bilo iz posnetkov razvidno, da je nova oblast ustanovila delovno skupino, ki se je osredotočila na diskreditacijo dos Santosove, pri čemer je uporabila "državno institucionalizirano moč" in montirane pravne postopke. Razvidno naj bi bilo tudi, da za lanskimi razkritji novinarjev stojijo angolske obveščevalne službe.