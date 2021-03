Nepredstavljivi zločini islamistov kot iz najhujše nočne more

Mozambique insurgency: Militants beheading children, aid agency reports https://t.co/er9RUUasyo — BBC News (World) (@BBCWorld) March 16, 2021

"Tisto noč so napadli našo vas in požgali naše domove. Ko se je vse začelo, sem bila doma skupaj s svojimi štirimi otroki. Poskušali smo zbežati v gozd, a so zajeli mojega najstarejšega sina in ga obglavili. Nič nismo mogli storiti, saj bi ubili tudi nas," je po poročanju BBC povedala mati.

Neka druga mati je povedala podobno zgodbo o tem, kako so obglavili njenega 11-letnega sina.

Že več kot 2.500 mrtvih

Od začetka upora islamistov v severni regiji Cabo Delgado je umrlo več kot 2.500 ljudi, z domov pa jih je zbežalo okoli 700 tisoč.

An Islamist insurgency in north-east Mozambique has driven more than half a million people from their homes in the past year https://t.co/J1JqZYh0Lq pic.twitter.com/XFhVD8V2s1 — BBC News (World) (@BBCWorld) March 12, 2021

Prisegli so zvestobo Islamski državi

Uporniki, ki so se poimenovali Al Šabab, kar v arabščini pomeni mladi, so svoj krvavi boj začeli leta 2017. Dve leti kasneje so prisegli zvestobo sunitski teroristični organizaciji Islamska država. Predstavniki Al Šababa poudarjajo predvsem, da državo vodijo nepošteni neverniki, zato si prizadevajo za islamsko vlado.

Provinca polna naravnih bogastev

V provinci Cabo Delgado je veliko naravnih bogastev, predvsem zemeljskega plina in dragih kamnov. Njeno prebivalstvo je večinoma islamske veroizpovedi, medtem ko je v celotnem Mozambiku, ki ima 30 milijonov prebivalcev, muslimanov okoli 18 odstotkov. Večina prebivalcev v državi je sicer kristjanov.