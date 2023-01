Kateri so kristali leta 2023?

Oglasno sporočilo

Vstopili smo v novo leto, ki nam ponuja nove možnosti in priložnosti. Vsak izmed nas si želi, da bi dosegel določene osebne in poslovne cilje in uresničil svoje skrite želje. Včasih pri vsem tem naš trud ni povsem dovolj. Pri pravilnem usmerjanju energije tja, kjer je uspeh zagotovljen, pomagajo tudi kristali leta 2023.

Kristali leta 2023 so rdeči jaspis, heliotrop, snežni obsidian in tigrovo oko. Skupaj tvorijo posebno harmonično vez, ki deluje na naše telo, duh in um. Kristali so privlačni zaradi svoje lepote in simetričnosti, uporabljamo pa jih tudi zaradi njihovih edinstvenih lastnostih. Tudi vsak od kristalov leta 2023 ima svoje posebne lastnosti. V nadaljevanju preveri, kako nam ti kristali pomagajo pri spopadanju s težavami in ovirami ter doseganju svojih ciljev.

RDEČI JASPIS

Jaspis je eden izmed najpogostejših kristalov in ga lahko najdemo v različnih odtenkih rdečkastorjave barve. Rdeči jaspis je znan po svoji energiji in sposobnosti, da okrepi moč in energijo v telesu. Velja za kristal, ki nas prizemlji, poveže z zemljo in nam pomaga, da ostajamo prisotni v trenutku.

Varuje nas pred negativnimi vplivi in nas spodbuja k samozavesti in pozitivni samopodobi. Jaspis pomaga tudi pri sprostitvi in lajšanju stresa ter tesnobe, zato je primeren za tiste, ki se spopadajo s težavami v službi ali doma. Hkrati tudi spodbuja sprejemanje sprememb in novih izzivov. Rdeči jaspis se lahko uporablja tudi za izboljšanje odnosov. Pomaga nam, da se povežemo z drugimi ljudmi in da razvijemo globlje razumevanje in empatijo do drugih. Tako se lažje spopadamo s težavami v odnosih, hkrati pa se bolje povežemo s svojimi čustvi.

Rdeči jaspis je kristal leta 2023, ki mu vlada planet Mars. Njegova uporaba bo okrepila Marsov bojevniški duh, moč, energijo in odločnost. Prepričani smo lahko, da nas bo spodbujal k pravičnosti in nas usmerjal k pravilnim odločitvam in rešitvam.

HELIOTROP

Heliotrop, znan tudi po imenu krvavi jaspis, je kristal, ki je poznan po svoji sposobnosti, da nas spodbuja k radosti in veselju. To je kristal, ki v nas vzbuja ljubezen do sebe in do drugih. Odganja negativno energijo ter nam pomaga, da se spopademo s težavami in izzivi s pozitivnim in optimističnim pristopom. Hkrati je heliotrop kristal, ki nam pomaga pri uresničitvi sanj in ciljev. Predvsem ima pozitiven vpliv na horoskopski znamenji vodnar in ribi. Ti znamenji sta ob delovanju heliotropa še posebej motivirani in navdihnjeni.

Med drugim heliotrop pozitivno vpliva na spodbujanje notranjega miru. Pomaga tudi pri harmoniziranju, čiščenju energije, pomirjanju ter sproščanju, zato se večkrat uporablja kot talisman ali nakit. Priljubljen je tudi kot pripomoček pri meditaciji, sprostitvenih tehnikah in energetskih terapijah.

TIGROVO OKO

Tigrovo oko je eden izmed najbolj priljubljenih kristalov. Je svetle, oranžnorjavo lesketajoče barve, njegov vzorec pa spominja na oko tigra, po čemer je dobil tudi ime.

Kristal tigrovo oko je znan po svojih energetskih lastnostih, ki pomagajo pri uravnavanju energije in povečevanju notranje moči ter samozavesti. Velja tudi za kristal, ki spodbuja ustvarjalnost in podjetnost. Je odličen kristal za vse, ki si želite izboljšati svoje počutje, povečati pritok denarja v svoje življenje in si odpreti vrata za nove priložnosti. Idealen je za začetnike svojega lastnega posla in za vse, ki gredo v kakršnemkoli smislu na svoje.

Če hrepenite po tem, da bi enkrat našli ravnovesje v življenju, potem je tigrovo oko prava izbira za vas – še posebej, če je vaše horoskopsko znamenje lev. Sicer deluje tudi kot krepitelj vibracij, ki jih oddajajo drugi kristali. Tako v kompletu kristalov za leto 2023 pozitivno vpliva na energetske vplive preostalih treh.

SNEŽNI OBSIDIAN

Snežni obsidian je kristal, ki brez dvoma pritegne naše oko s črno-belo razporeditvijo vzorcev. Ima močne energijske sposobnosti, ki pomagajo uravnavati čustva in odpravljati stres. Pomaga pri sprostitvi blokad v čakrah in spodbuja duševno jasnost in razmišljanje. Prav tako se pogosto uporablja za izboljšanje duševnega zdravja in za pomoč pri spopadanju z različnimi težavami, kot so anksioznost, depresija in strahovi.

Ta duhovni kristal nam pomaga odstraniti neželene vzorce vedenja in krepi odločnost. Z njegovo prisotnostjo se izboljša tudi naša osredotočenost, saj spodbuja čiste in jasne misli. Zaradi njegove pomirjajoče energije je tudi zelo primeren za uporabo pri meditaciji, terapijah in sprostitvi nasploh.

