Kadila, ki očistijo vas in vaš dom

Oglasno sporočilo

BELI ŽAJBELJ

Kadilo iz belega žajblja se uporablja že tisočletja in so ga tradicionalno uporabljali v številnih kulturah po vsem svetu. Običajno se uporablja za očiščenje prostora, odganjanje negativne energije in ustvarjanje pozitivnega vzdušja. Kadilo iz belega žajblja ima številne pozitivne učinke, ki lahko blagodejno vplivajo na naše telo in duha. Lajša stres in umirja tesnobo, številni ljudje poročajo, da se po uporabi kadila iz belega žajblja počutijo pomirjeno in sproščeno.

Kadilo iz belega žajblja izboljšuje tudi kakovost samega zraka v vašem domu ter pomaga odstraniti škodljive bakterije in viruse v zraku. Tako preprečuje bolezni in izboljšuje naše dihanje. Ne čisti pa samo nas, čisti tudi kristale in druge predmete, ki jih imamo v prostoru. Idealen je za meditacijo, molitev in druge duhovne dejavnosti. Njegovi pozitivni učinki so številni.

PALO SANTO

Palo santo je še eno izmed zelo priljubljenih kadil. Pravimo mu tudi sveti les in prihaja iz amazonskega pragozda Južne Amerike. Že stoletja se uporablja kot spiritualni pripomoček za holistično zdraviteljstvo, čiščenje ter očiščenje prostorov in avre, hkrati pa za odganjanje zlih duhov ali nesreče.

Gre za naravni aromatični les, ki je bogat s smolo in ima nekoliko sladek, a zelo prijeten in pomirjajoč vonj. Pogosto se uporablja kot meditacijski pripomoček. S svojo vonjavo krepi osredotočenost in pozitivno naravnanost, tako lahko dosežemo svoje najvišje dobro. Z njim se vračamo k naravi in sebi.

Poleg pozitivnih spiritualnih lastnosti je odličen tudi za odganjanje mrčesa, zdravilno gledano pa krepi imunski sistem, umirja živčni sistem, pomaga pri hitrejšem okrevanju pri prehladu, gripi, glavobolu …

Kako nastane sveti les? Kadilo palo santo pridobivajo iz drevesa Bursera graveolens, kar v prevodu pomeni vreča olja. To drevo, ki raste v amazonskih gozdovih, mora odmreti po naravni poti in nato več let ležati na pragozdnih tleh, da se v njem razvijejo eterična olja, kar daje kadilu palo santo značilno aromo in neverjetne energijske lastnosti.

UPORABA KADIL

Pri kadilih, kot sta beli žajbelj in palo santo, najprej odpremo okna in tako omogočimo slabi energiji, da zapusti prostore. Nato snopič belega žajblja ali palico palo santa prižgemo nad plamenom. Priporočljivo je, da za to uporabimo svečo, ne vžigalnika. Zgodi se, da kadilo nato nekoliko zagori in ustvari majhen plamen, ki ga ne upihnemo. Kadilo držimo pokončno in počakamo, da plamen počasi ugasne sam. S tlečim kadilom v rokah se nato sprehodimo po prostoru, ki bi ga radi očistili. Ko se nam zdi, da je prostor že popolnoma očiščen, kadilo (palo santo ali beli žajbelj) položimo v ognjevarno posodico in čez nekaj časa bo ugasnilo samo. Obe kadili lahko uporabimo večkrat – ugasnemo ju s pritiskom ob ognjevarno površino in po enakem postopku prižgemo, ko si to spet zaželimo.

Kot ognjevarna posodica je zelo priljubljena školjka abalon oz. morsko uho. Ni samo zelo praktična in skoraj nepogrešljiv pripomoček v svetu kadil in obredov, temveč je tudi krasna na pogled. Njeno notranjost krasi odsev čudovitih barv. Školjka hrani energijo oceana ter prinaša zdravilne in nežno pomirjajoče vibracije morja, tudi ko smo na kopnem.

Kadila se pogosto uporabljajo v kombinaciji z različnimi kristali. Kater kristal izberemo, je odvisno od tega, kaj želimo z določenim očiščenjem narediti. Če na primer želimo očistiti dom in vanj vnesti več ljubezni, je priporočljivo zraven uporabiti najbolj univerzalen kristal ljubezni roževec ali rodonit in aventurin. Za povečanje produktivnosti je idealen kristal šungit, kadar pa želimo vzpostaviti ravnovesje v telesu, duši in duhu, uporabimo kadila v kombinaciji s fluoritom, akvamarinom ali rdečim jaspisom. Če bi želeli okrepiti svojo notranjo moč, naj kadilo tli ob hematitu ali pa uporabimo tigrovo oko. Možnosti so neskončne.

