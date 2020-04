Tako je videti izolacija najmlajše milijarderke na svetu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slavnim in bogatim v njihovih prestižnih domovih med izolacijo zagotovo ni hudega. Če ne drugega, imajo na voljo ogromne vrtove in bazene, nekateri še zasebna teniška, golf in košarkarska igrišča, njihovi najmlajši pa se lahko zabavajo v ogromnih domačih igralnicah ali na igralih, kjer čas vsaj malo hitreje mine.

Redno se iz izolacije javlja tudi najmlajša milijarderka na svetu in najmlajša iz slavnega sestrskega klana Kardashian-Jenner Kylie Jenner, njene objave pa so, tako kot tudi v običajnih časih, precej vroče. Če sklepamo po objavljenih videih in fotografijah, veliko časa preživi ob domačem bazenu, kjer se rada nastavi tudi fotografskemu objektivu.

A ker se v nesamoizolacijskih časih sestre Kardashian-Jenner veliko družijo in ker imajo tudi približno enako stare otroke, Kylie včasih v objavah spomni, da nadvse pogreša svojo družino, predvsem male nečake in nečakinje. Upa, da bodo ti težki časi, ko smo vsi odrezani od ljudi, ki jih imamo radi, čim prej mimo.