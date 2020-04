Kylie Jenner je šla ven brez ličil in šokirala ljudi #foto

Resničnostna zvezdnica in najmlajša milijarderka na svetu si je vzela premor od samoizolacije in se odpravila na obisk k prijateljici, pri čemer so jo ujeli paparaci. Ti so presenečeni ugotovili, da je Kylie videti drugače, kot smo je vajeni.

Kylie Jenner je vedno do potankosti urejena, s popolnim mejkapom in pričesko, tokrat pa so jo opazili v precej bolj naravni različici - brez ličil, z razmršenimi lasmi, v trenirki in celo boso.

Takšna se je odpravila na dom prijateljice Anastasie Karanikolaou, pri čemer so jo zalotili paparaci in fotografije nenaličene Kylie so takoj zaokrožile po spletu.

"Ne morem verjeti, da je to ista oseba," se je glasil eden od tvitov, ob njem pa primerjava naličene in nenaličene Kylie:

Mind is blown. I can't believe these two people are the same . . .#KylieJenner pic.twitter.com/FzhxZopT2f — Xcer123 🧢 (@xcer123) April 22, 2020

Although #KylieJenner lives for and is paid to be a Black culture vulture, here she is reminding us that she's white during the #QuarantineLife. pic.twitter.com/EcYFKevGvU — Robyn with a Y (@robynbirdfly) April 21, 2020

Mlada milijarderka je sicer konec marca svoje sledilce spodbujala, naj družbeno distanciranje jemljejo resno, in pri tem razkrila, da jo je na te čase pripravila njena nosečnost, ki jo je skrivala skoraj do konca. "Več mesecev nisem zapustila svoje hiše," je dejala.

"Karantena je Kylie spremenila v pravo dekle"

A večja novica kot to, da je 22-letnica kršila karanteno, je to, kako je videti brez ličil. Na Twitterju so se tako že zvrstile številne šale na njen račun, pa tudi pohvale: "Osebno mislim, da je brez mejkapa videti čudovito."

#KylieJenner personally I think she looks stunning without makeup. — Bailey (@realbaileyy) April 22, 2020

"Videti je, da si je Kylie vzela prost dan," je bil eden od komentarjev in še: "Karantena je Kylie spremenila v pravo dekle."

