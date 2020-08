Lepa hrvaška pevka pokazala celulit: To je realnost #video

Lana Jurčević je v objavi na svojem profilu na Instagramu presenetila sledilce, ko je brez sramu pokazala, da se je malo poredila in da ima tudi ona celulit. Sporočiti jim je želela, da nihče ni popoln in da je treba svoje nepopolnosti sprejeti, saj so v resnici precej nepomembne.

Petintridesetletna hrvaška pevka Lana Jurčević je na družbenem omrežju objavila fotografijo v kopalkah, na kateri kaže svojo zadnjico in stegna ter na kateri je dobro viden celulit. Prav tako je objavila videoposnetek, v katerem na kratko razloži, da se je malo zredila.

Objavo je naslovila z besedo realnost, v njej pa pojasnila, da so tako dodatno pridobljeni kilogrami kot pomarančasta koža v resnici v primerjavi z drugimi stvarmi v življenju sila nepomembni.

"Vse življenje sem se ukvarjala s športom in bila fit, vse je bilo na svojem mestu, nisem potrebovala Photoshopa. V svetu, kjer je bila popolnost nujna za uspeh, verjamem, da so danes nepopolnosti prav tisto, kar nas dela resnične in nas približa vam, ki o nas berete," je začela dolg zapis na Instagramu.

Ter nadaljevala, da je v zadnjem obdobju postavila svoj videz na stranski tir ter se je raje kot odpravljanju lepotnih pomanjkljivosti posvetila drugim, bolj pomembnim stvarem, kot so posel, ustvarjanje in kreativnost.

"Vem, da vas ima še na tisoče podobne 'težave', da se ne počutimo dovolj dobre v svoji koži. Včasih nas je sram. Celo pogosto. Morda smo realne v oceni, morda nismo, ampak, hej … Ne glede na vse je to moja koža. Edina, ki jo imam," je še zapisala v dolgem zapisu. In poudarila, da moramo ženske podpirati druga drugo ter si pomagati pri tem, da sprejmemo svoje "nepopolnosti" in se jih ne sramujemo.

Da se pokaže takšna, kot je, se je odločila zato, ker so ji bili vsa leta na plaži za petami ljudje, ki so jo fotografirali med kopanjem, med ležanjem na ležalniku, med sprehodom po obali … Potem se je grizla, kakšne fotografije in posnetke so dobili, kje bo vse to objavljeno in podobno.

Letos pa ji je med dopustovanjem "počil film", kot je sama zapisala, in odločila se je posneti video in fotografijo s celulitom. Objavo so njene sledilke pozdravile z velikim navdušenjem.

Pa vendar v pevkinih starejših objavah na Instagramu nikjer ni videti ne celulita ne nekaj pridobljenih kilogramov. Videokolaž njenih fotografij si lahko ogledate na vrhu članka.