Zvezdnica brez sramu pokazala strije #video

Manekenka za močnejše postave Ashley Graham je znova navdušila sledilce na Instagramu, ko je pokazala svoje neobdelane fotografije in videoposnetke v kopalkah. Pri tem je svetu na ogled postavila tudi celulit in strije, nastale med nosečnostjo.

Da se vedno pokaže takšna, kot je, brez olepševanja, pretvarjanja in računalniške obdelave svojih lepotnih "napak", je lastnost, ki jo pri Ashley Graham njeni oboževalci najbolj cenijo. To tudi pogosto izpostavijo v komentarjih pod njenimi objavami na Instagramu.

Tokrat je znova navdušila, ko je objavila več posnetkov in fotografij, na katerih kaže priljubljene kopalke iz svoje kolekcije, ki jo je oblikovala v sodelovanju z znamko Swimsuits For All. Ashley namreč ni računalniško popravila oziroma skrila ničesar na sebi – ne celulita ne strij, ki jih je dobila med nosečnostjo.

Fotografirala se je kar na svojem domu v Nebraski, posnel pa jo je njen mož Justin Ervin. "Nekaj stvari, ki jih imam rada: prikupne kopalke in fotografiranje na vrtu s svojo družino! Tako krasno poletje preživljamo v Nebraski in te kopalke so mi pomagale, da sem se prvo poletje v vlogi mame počutila odlično!" je 32-letna manekenka za močnejše postave zapisala ob objavi na Instagramu.

V manj kot enem dnevu je objava požela že skoraj milijon všečkov, sledilke pa so ji pisale, da je videti čudovito in da je prekrasna mamica. Dodale so, da se zaradi nje tudi same zaradi nekaj celulita in strij po nosečnosti ne počutijo več manj lepe, temveč so z njeno pomočjo končno začele sprejemati svoje telo.

"Hvala ti, ker normaliziraš strije. Rada te imam," se je glasil eden od mnogih pohvalnih komentarjev. Neka druga sledilka pa ji je napisala, da se ji zahvaljuje, ker se nikoli ne pretvarja: "Hvala ti, ker si realna! Prekrasna si. Vse tiste zvezdnice, ki naj bi se takoj spet spravile v formo in so videti, kot da niso nikoli rodile, so tako nerealistične."

Njen mož je sicer posnel tudi profesionalne fotografije za namene promocije kopalk Swimsuits For All, ki jih zvezdnica prav tako ni dovolila računalniško obdelati. "Vedno te vprašajo, kaj bi rad retuširal, kaj bi rad, da odvzamejo stran. Rekla sem, da nič," je razkrila za revijo People in dodala: "Želela sem, da vsi vedo resnico … Hotela sem, da ljudje vidijo, kdo sem, kajti vsak ima svojo zgodbo."

Posnetke, ki jih je objavila v obliki Instagramovih zgodb, si oglejte v videu na vrhu članka.